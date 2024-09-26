1 крейцер 1836 года D (Баден, Леопольд)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость баденской монеты 1 крейцер 1836 года со знаком D. Это медная монета периода Леопольда отчеканена на Карлсруэ монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 129 проданному на аукционе Heidelberger Münzhandlung Herbert Grün за 18 EUR. Торги состоялись 15 ноября 2011.

Сохранность XF (1)