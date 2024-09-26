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Баден Период: 1802-1871 1802-1871

1 крейцер 1836 года D (Баден, Леопольд)

Аверс монеты - 1 крейцер 1836 года D - цена монеты - Баден, Леопольд Реверс монеты - 1 крейцер 1836 года D - цена монеты - Баден, Леопольд

Фотография: Heidelberger Münzhandlung Herbert Grün

Техническая информация

  • Металл Медь
  • Вес 3,8 гр
  • Диаметр 21 мм
  • Гурт Узорчатый
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Баден
  • Период Леопольд
  • Номинал 1 крейцер
  • Год 1836
  • Правитель Леопольд (Великий герцог Баденский)
  • Монетный двор Карлсруэ
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (1) Разновидности (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость баденской монеты 1 крейцер 1836 года со знаком D. Это медная монета периода Леопольда отчеканена на Карлсруэ монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 129 проданному на аукционе Heidelberger Münzhandlung Herbert Grün за 18 EUR. Торги состоялись 15 ноября 2011.

Сохранность
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  • Grün (1)
Баден 1 крейцер 1836 D на аукционе Grün - November 16, 2011
Продавец Grün
Дата 16 ноября 2011
Сохранность XF
Цена
******
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Где продать?

Для продажи 1 крейцер 1836 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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