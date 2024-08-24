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Баден Период: 1802-1871 1802-1871

Талер 1830 года (Баден, Леопольд)

Аверс монеты - Талер 1830 года - цена серебряной монеты - Баден, Леопольд Реверс монеты - Талер 1830 года - цена серебряной монеты - Баден, Леопольд

Фотография: Westfälische Auktionsgesellschaft

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,871)
  • Вес 29,516 гр
  • Чистого серебра (0,8265 oz) 25,7084 гр
  • Диаметр 39,7 мм
  • Гурт Рубчатый
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Баден
  • Период Леопольд
  • Номинал Талер
  • Год 1830
  • Правитель Леопольд (Великий герцог Баденский)
  • Монетный двор Карлсруэ
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (56)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость баденской монеты Талер 1830 года. Это серебряная монета периода Леопольда отчеканена на Карлсруэ монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 52 проданному на аукционе Westfälische Auktionsgesellschaft за 950 EUR. Торги состоялись 17 сентября 2018.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Баден Талер 1830 на аукционе Emporium Hamburg - May 16, 2024
Продавец Emporium Hamburg
Дата 16 мая 2024
Сохранность XF
Цена
Баден Талер 1830 на аукционе WAG - December 10, 2023
Продавец WAG
Дата 10 декабря 2023
Сохранность VF
Цена
140 $
Цена в валюте аукциона 130 EUR
Баден Талер 1830 на аукционе WAG - December 10, 2023
Продавец WAG
Дата 10 декабря 2023
Сохранность XF
Цена
156 $
Цена в валюте аукциона 145 EUR
Баден Талер 1830 на аукционе Emporium Hamburg - November 24, 2023
Продавец Emporium Hamburg
Дата 24 ноября 2023
Сохранность XF
Цена
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Баден Талер 1830 на аукционе Emporium Hamburg - November 24, 2023
Продавец Emporium Hamburg
Дата 24 ноября 2023
Сохранность XF
Цена
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Баден Талер 1830 на аукционе Emporium Hamburg - November 24, 2023
Продавец Emporium Hamburg
Дата 24 ноября 2023
Сохранность XF
Цена
Баден Талер 1830 на аукционе Emporium Hamburg - November 24, 2023
Продавец Emporium Hamburg
Дата 24 ноября 2023
Сохранность XF
Цена
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Баден Талер 1830 на аукционе WAG - October 15, 2023
Продавец WAG
Дата 15 октября 2023
Сохранность MS63 PCGS
Цена
Продавец WCN
Дата 5 октября 2023
Сохранность XF
Цена
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Продавец WCN
Дата 1 июня 2023
Сохранность VF
Цена
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Баден Талер 1830 на аукционе Münzen Gut-Lynt - November 27, 2022
Продавец Münzen Gut-Lynt
Дата 27 ноября 2022
Сохранность XF
Цена
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Продавец WCN
Дата 25 августа 2022
Сохранность VF
Цена
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Баден Талер 1830 на аукционе Sedwick - May 6, 2022
Продавец Sedwick
Дата 6 мая 2022
Сохранность AU DETAILS PCGS
Цена
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Баден Талер 1830 на аукционе Gärtner - February 15, 2022
Продавец Gärtner
Дата 15 февраля 2022
Сохранность VF
Цена
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Баден Талер 1830 на аукционе Grün - November 12, 2021
Продавец Grün
Дата 12 ноября 2021
Сохранность XF
Цена
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Баден Талер 1830 на аукционе WAG - June 13, 2021
Продавец WAG
Дата 13 июня 2021
Сохранность XF
Цена
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Баден Талер 1830 на аукционе Emporium Hamburg - May 6, 2021
Продавец Emporium Hamburg
Дата 6 мая 2021
Сохранность XF
Цена
Баден Талер 1830 на аукционе WAG - February 14, 2021
Продавец WAG
Дата 14 февраля 2021
Сохранность XF
Цена
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Баден Талер 1830 на аукционе Heritage - July 23, 2020
Баден Талер 1830 на аукционе Heritage - July 23, 2020
Продавец Heritage
Дата 23 июля 2020
Сохранность MS61 NGC
Цена
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Баден Талер 1830 на аукционе Emporium Hamburg - November 13, 2019
Продавец Emporium Hamburg
Дата 13 ноября 2019
Сохранность AU
Цена
Баден Талер 1830 на аукционе WAG - October 6, 2019
Продавец WAG
Дата 6 октября 2019
Сохранность XF
Цена
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Где продать?

Для продажи Талер 1830 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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