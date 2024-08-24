Баден Период: 1802-1871 1802-1871
Талер 1830 года (Баден, Леопольд)
Фотография: Westfälische Auktionsgesellschaft
Техническая информация
- Металл Серебро (0,871)
- Вес 29,516 гр
- Чистого серебра (0,8265 oz) 25,7084 гр
- Диаметр 39,7 мм
- Гурт Рубчатый
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Баден
- Период Леопольд
- Номинал Талер
- Год 1830
- Правитель Леопольд (Великий герцог Баденский)
- Монетный двор Карлсруэ
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (56)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость баденской монеты Талер 1830 года. Это серебряная монета периода Леопольда отчеканена на Карлсруэ монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 52 проданному на аукционе Westfälische Auktionsgesellschaft за 950 EUR. Торги состоялись 17 сентября 2018.
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Продавец Emporium Hamburg
Дата 24 ноября 2023
Сохранность XF
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Продавец Emporium Hamburg
Дата 24 ноября 2023
Сохранность XF
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Продавец Emporium Hamburg
Дата 24 ноября 2023
Сохранность XF
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Продавец Münzen Gut-Lynt
Дата 27 ноября 2022
Сохранность XF
Цена
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Продавец Sedwick
Дата 6 мая 2022
Сохранность AU DETAILS PCGS
Цена
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Продавец Gärtner
Дата 15 февраля 2022
Сохранность VF
Цена
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Продавец Heritage
Дата 23 июля 2020
Сохранность MS61 NGC
Цена
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