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Баден Период: 1802-1871 1802-1871

Монеты Бадена 1830 года

Золотые монеты

Аверс
Реверс
5 талеров 1830
Средняя цена 4300 $
Продажи
0 51

Серебряные монеты (Людвиг I)

Аверс
Реверс
Талер 1830
Средняя цена 220 $
Продажи
0 169
Аверс
Реверс
10 крейцеров 1830
Средняя цена 45 $
Продажи
1 55
Аверс
Реверс
3 крейцера 1830
Средняя цена 65 $
Продажи
0 30

Серебряные монеты (Леопольд)

Аверс
Реверс
Талер 1830
Средняя цена 160 $
Продажи
0 56

Медные монеты (Людвиг I)

Аверс
Реверс
1 крейцер 1830
Средняя цена 50 $
Продажи
0 5
Аверс
Реверс
1/2 крейцера 1830
Средняя цена 100 $
Продажи
0 2

Медные монеты (Леопольд)

Аверс
Реверс
1/2 крейцера 1830
Средняя цена 130 $
Продажи
0 5
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