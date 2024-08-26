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Баден Период: 1802-1871 1802-1871

1/2 крейцера 1830 года (Баден, Людвиг I)

Аверс монеты - 1/2 крейцера 1830 года - цена монеты - Баден, Людвиг I Реверс монеты - 1/2 крейцера 1830 года - цена монеты - Баден, Людвиг I

Фотография: Heidelberger Münzhandlung Herbert Grün

Техническая информация

  • Металл Медь
  • Вес 1,9 гр
  • Диаметр 19 мм
  • Гурт Гладкий
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Баден
  • Период Людвиг I
  • Номинал 1/2 крейцера
  • Год 1830
  • Правитель Людвиг I (Великий герцог Баденский)
  • Монетный двор Карлсруэ
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость баденской монеты 1/2 крейцера 1830 года. Это медная монета периода Людвига I отчеканена на Карлсруэ монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 1221 проданному на аукционе Heidelberger Münzhandlung Herbert Grün за 150 EUR. Торги состоялись 12 мая 2016.

Сохранность
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  • Grün (1)
  • Russiancoin (1)
Баден 1/2 крейцера 1830 на аукционе Russiancoin - June 23, 2022
Продавец Russiancoin
Дата 23 июня 2022
Сохранность Нет оценки
Цена
31 $
Цена в валюте аукциона 1700 RUB
Баден 1/2 крейцера 1830 на аукционе Grün - May 13, 2016
Продавец Grün
Дата 13 мая 2016
Сохранность UNC
Цена
******
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Где продать?

Для продажи 1/2 крейцера 1830 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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