Баден Период: 1802-1871 1802-1871
Каталог монет Людвига I (1818-1830)
Всего добавлено монет: 71
Каталог монет Людвиг I 1818-1830
Монеты Людвига I с ценами и описанием
Фото Описание Металл Ср. цена UNC Ср. цена PROOF Продажи
Серебро $220 - 0 169
Баден, Людвиг I
Талер 1830
Золото $6,900 - 0 24
Баден, Людвиг I
10 гульденов 1819 PH
Серебро $240 - 0 61
Баден, Людвиг I
2 гульдена 1822
Золото $4,300 - 0 51
Баден, Людвиг I
5 талеров 1830
Серебро $580 - 0 45
Баден, Людвиг I
2 гульдена 1825
Золото $3,800 - 0 11
Баден, Людвиг I
5 гульденов 1825
Серебро $45 - 1 56
Баден, Людвиг I
10 крейцеров 1830
Серебро $410 - 0 56
Баден, Людвиг I
Талер 1829
Серебро $1,700 - 0 55
Баден, Людвиг I
Талер 1819
Золото $3,000 - 0 40
Баден, Людвиг I
5 гульденов 1828 D
Серебро $1,000 - 0 20
Баден, Людвиг I
2 гульдена 1821
Медь $590 - 0 9
Баден, Людвиг I
5 гульденов 1827 D. Пробные. Медь
Медь $30 - 0 21
Баден, Людвиг I
1 крейцер 1828
Медь $220 - 0 2
Баден, Людвиг I
1/2 крейцера 1822
Серебро $410 - 0 22
Баден, Людвиг I
1 гульден 1821
Серебро $1,500 - 0 48
Баден, Людвиг I
Талер 1819 WD
Золото $17,000 - 0 2
Баден, Людвиг I
10 гульденов 1823
Золото $12,000 - 0 3
Баден, Людвиг I
10 гульденов 1824
Золото $7,700 - 0 7
Баден, Людвиг I
10 гульденов 1821
Серебро $1,500 - 0 14
Баден, Людвиг I
1 гульден 1824
Медь $160 - 0 3
Баден, Людвиг I
1/2 крейцера 1828
Медь $150 - 0 3
Баден, Людвиг I
1/2 крейцера 1821
Серебро $180 - 0 10
Баден, Людвиг I
2 гульдена 1823
Золото $11,000 - 0 3
Баден, Людвиг I
10 гульденов 1825
Медь $100 - 0 12
Баден, Людвиг I
1/2 крейцера 1826
Серебро $500 - 0 19
Баден, Людвиг I
2 гульдена 1824
Серебро $170 - 0 7
Баден, Людвиг I
10 крейцеров 1829
Золото $5,400 - 0 11
Баден, Людвиг I
5 гульденов 1819 PH
Серебро $180 - 0 5
Баден, Людвиг I
1 гульден 1822
Золото $3,900 - 0 9
Баден, Людвиг I
5 гульденов 1826
Медь $40 - 0 13
Баден, Людвиг I
1/4 крейцера 1824
Серебро $1,800 - 0 16
Баден, Людвиг I
1 гульден 1826
Золото $5,800 - 0 3
Баден, Людвиг I
5 гульденов 1821
Золото $3,000 - 0 8
Баден, Людвиг I
5 гульденов 1824
Золото $3,700 - 0 13
Баден, Людвиг I
5 гульденов 1823
Медь $100 - 0 2
Баден, Людвиг I
1/2 крейцера 1824
Медь $65 - 0 15
Баден, Людвиг I
1/2 крейцера 1829
Серебро $65 - 0 30
Баден, Людвиг I
3 крейцера 1830
Золото $4,100 - 0 5
Баден, Людвиг I
5 гульденов 1822
Серебро $410 - 0 28
Баден, Людвиг I
6 крейцеров 1821
Медь $95 - 0 3
Баден, Людвиг I
1/2 крейцера 1823
Серебро $75 - 0 10
Баден, Людвиг I
3 крейцера 1829
Золото $2,400 - 0 11
Баден, Людвиг I
5 гульденов 1827 D
Серебро $590 - 0 1
Баден, Людвиг I
3 крейцера 1819
Медь $100 - 0 6
Баден, Людвиг I
1 крейцер 1823
Серебро $440 - 0 30
Баден, Людвиг I
6 крейцеров 1819
Серебро $310 - 0 10
Баден, Людвиг I
3 крейцера 1820
Серебро $530 - 0 16
Баден, Людвиг I
6 крейцеров 1820
Серебро $310 - 0 10
Баден, Людвиг I
Талер 1819 D
Серебро $580 - 0 10
Баден, Людвиг I
1 гульден 1823
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