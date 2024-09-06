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Баден Период: 1802-1871 1802-1871

Каталог монет Людвига I (1818-1830)

Всего добавлено монет: 71

Период чеканки Людвига I
Каталог монет Людвиг I 1818-1830
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coin Медь
Год монеты

Монеты Людвига I с ценами и описанием

Фото Описание Металл Ср. цена UNC Ср. цена PROOF Продажи
Coin photo Coin photo
Баден, Людвиг I
Талер 1830
 Серебро $220 - 0 169Coin photo Coin photo
Баден, Людвиг I
10 гульденов 1819 PH
 Золото $6,900 - 0 24Coin photo Coin photo
Баден, Людвиг I
2 гульдена 1822
 Серебро $240 - 0 61Coin photo Coin photo
Баден, Людвиг I
5 талеров 1830
 Золото $4,300 - 0 51Coin photo Coin photo
Баден, Людвиг I
2 гульдена 1825
 Серебро $580 - 0 45Coin photo Coin photo
Баден, Людвиг I
5 гульденов 1825
 Золото $3,800 - 0 11Coin photo Coin photo
Баден, Людвиг I
10 крейцеров 1830
 Серебро $45 - 1 56Coin photo Coin photo
Баден, Людвиг I
Талер 1829
 Серебро $410 - 0 56Coin photo Coin photo
Баден, Людвиг I
Талер 1819
 Серебро $1,700 - 0 55Coin photo Coin photo
Баден, Людвиг I
5 гульденов 1828 D
 Золото $3,000 - 0 40Coin photo Coin photo
Баден, Людвиг I
2 гульдена 1821
 Серебро $1,000 - 0 20Coin photo Coin photo
Баден, Людвиг I
5 гульденов 1827 D. Пробные. Медь
 Медь $590 - 0 9Coin photo Coin photo
Баден, Людвиг I
1 крейцер 1828
 Медь $30 - 0 21Coin photo Coin photo
Баден, Людвиг I
1/2 крейцера 1822
 Медь $220 - 0 2Coin photo Coin photo
Баден, Людвиг I
1 гульден 1821
 Серебро $410 - 0 22Coin photo Coin photo
Баден, Людвиг I
Талер 1819 WD
 Серебро $1,500 - 0 48Coin photo Coin photo
Баден, Людвиг I
10 гульденов 1823
 Золото $17,000 - 0 2Coin photo Coin photo
Баден, Людвиг I
10 гульденов 1824
 Золото $12,000 - 0 3Coin photo Coin photo
Баден, Людвиг I
10 гульденов 1821
 Золото $7,700 - 0 7Coin photo Coin photo
Баден, Людвиг I
1 гульден 1824
 Серебро $1,500 - 0 14Coin photo Coin photo
Баден, Людвиг I
1/2 крейцера 1828
 Медь $160 - 0 3Coin photo Coin photo
Баден, Людвиг I
1/2 крейцера 1821
 Медь $150 - 0 3Coin photo Coin photo
Баден, Людвиг I
2 гульдена 1823
 Серебро $180 - 0 10Coin photo Coin photo
Баден, Людвиг I
10 гульденов 1825
 Золото $11,000 - 0 3Coin photo Coin photo
Баден, Людвиг I
1/2 крейцера 1826
 Медь $100 - 0 12Coin photo Coin photo
Баден, Людвиг I
2 гульдена 1824
 Серебро $500 - 0 19Coin photo Coin photo
Баден, Людвиг I
10 крейцеров 1829
 Серебро $170 - 0 7Coin photo Coin photo
Баден, Людвиг I
5 гульденов 1819 PH
 Золото $5,400 - 0 11Coin photo Coin photo
Баден, Людвиг I
1 гульден 1822
 Серебро $180 - 0 5Coin photo Coin photo
Баден, Людвиг I
5 гульденов 1826
 Золото $3,900 - 0 9Coin photo Coin photo
Баден, Людвиг I
1/4 крейцера 1824
 Медь $40 - 0 13Coin photo Coin photo
Баден, Людвиг I
1 гульден 1826
 Серебро $1,800 - 0 16Coin photo Coin photo
Баден, Людвиг I
5 гульденов 1821
 Золото $5,800 - 0 3Coin photo Coin photo
Баден, Людвиг I
5 гульденов 1824
 Золото $3,000 - 0 8Coin photo Coin photo
Баден, Людвиг I
5 гульденов 1823
 Золото $3,700 - 0 13Coin photo Coin photo
Баден, Людвиг I
1/2 крейцера 1824
 Медь $100 - 0 2Coin photo Coin photo
Баден, Людвиг I
1/2 крейцера 1829
 Медь $65 - 0 15Coin photo Coin photo
Баден, Людвиг I
3 крейцера 1830
 Серебро $65 - 0 30Coin photo Coin photo
Баден, Людвиг I
5 гульденов 1822
 Золото $4,100 - 0 5Coin photo Coin photo
Баден, Людвиг I
6 крейцеров 1821
 Серебро $410 - 0 28Coin photo Coin photo
Баден, Людвиг I
1/2 крейцера 1823
 Медь $95 - 0 3Coin photo Coin photo
Баден, Людвиг I
3 крейцера 1829
 Серебро $75 - 0 10Coin photo Coin photo
Баден, Людвиг I
5 гульденов 1827 D
 Золото $2,400 - 0 11Coin photo Coin photo
Баден, Людвиг I
3 крейцера 1819
 Серебро $590 - 0 1Coin photo Coin photo
Баден, Людвиг I
1 крейцер 1823
 Медь $100 - 0 6Coin photo Coin photo
Баден, Людвиг I
6 крейцеров 1819
 Серебро $440 - 0 30Coin photo Coin photo
Баден, Людвиг I
3 крейцера 1820
 Серебро $310 - 0 10Coin photo Coin photo
Баден, Людвиг I
6 крейцеров 1820
 Серебро $530 - 0 16Coin photo Coin photo
Баден, Людвиг I
Талер 1819 D
 Серебро $310 - 0 10Coin photo Coin photo
Баден, Людвиг I
1 гульден 1823
 Серебро $580 - 0 10
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