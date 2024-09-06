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Баден Период: 1802-1871 1802-1871

5 гульденов 1826 года (Баден, Людвиг I)

Аверс монеты - 5 гульденов 1826 года - цена золотой монеты - Баден, Людвиг I Реверс монеты - 5 гульденов 1826 года - цена золотой монеты - Баден, Людвиг I

Фотография: Gorny & Mosch

Техническая информация

  • Металл Золото (0,902)
  • Вес 3,439 гр
  • Чистого золота (0,0997 oz) 3,102 гр
  • Диаметр 19,5 мм
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Баден
  • Период Людвиг I
  • Номинал 5 гульденов
  • Год 1826
  • Правитель Людвиг I (Великий герцог Баденский)
  • Монетный двор Мангейм
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (9)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость баденской монеты 5 гульденов 1826 года. Это золотая монета периода Людвига I отчеканена на Мангейм монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 23919 проданному на аукционе Heritage Auctions за 6325 USD. Торги состоялись 2 января 2011.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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  • Busso Peus (1)
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  • Gorny & Mosch (1)
  • Heritage (1)
  • Künker (3)
  • SINCONA (1)
  • Sonntag (1)
Баден 5 гульденов 1826 на аукционе Künker - June 22, 2023
Продавец Künker
Дата 22 июня 2023
Сохранность XF
Цена
2638 $
Цена в валюте аукциона 2400 EUR
Баден 5 гульденов 1826 на аукционе SINCONA - May 18, 2021
Продавец SINCONA
Дата 18 мая 2021
Сохранность MS64 NGC
Цена
2883 $
Цена в валюте аукциона 2600 CHF
Баден 5 гульденов 1826 на аукционе Frankfurter - November 6, 2020
Продавец Frankfurter
Дата 6 ноября 2020
Сохранность XF
Цена
Баден 5 гульденов 1826 на аукционе Busso Peus - November 5, 2020
Продавец Busso Peus
Дата 5 ноября 2020
Сохранность XF
Цена
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Баден 5 гульденов 1826 на аукционе Gorny & Mosch - October 16, 2019
Продавец Gorny & Mosch
Дата 16 октября 2019
Сохранность XF
Цена
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Баден 5 гульденов 1826 на аукционе Sonntag - December 6, 2016
Продавец Sonntag
Дата 6 декабря 2016
Сохранность XF
Цена
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Баден 5 гульденов 1826 на аукционе Künker - March 11, 2014
Продавец Künker
Дата 11 марта 2014
Сохранность MS63 NGC
Цена
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Баден 5 гульденов 1826 на аукционе Künker - June 21, 2012
Продавец Künker
Дата 21 июня 2012
Сохранность XF
Цена
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Баден 5 гульденов 1826 на аукционе Heritage - January 3, 2011
Баден 5 гульденов 1826 на аукционе Heritage - January 3, 2011
Продавец Heritage
Дата 3 января 2011
Сохранность MS63 NGC
Цена
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Где продать?

Для продажи 5 гульденов 1826 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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