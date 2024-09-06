Баден Период: 1802-1871 1802-1871
5 гульденов 1826 года (Баден, Людвиг I)
Фотография: Gorny & Mosch
Техническая информация
- Металл Золото (0,902)
- Вес 3,439 гр
- Чистого золота (0,0997 oz) 3,102 гр
- Диаметр 19,5 мм
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Баден
- Период Людвиг I
- Номинал 5 гульденов
- Год 1826
- Правитель Людвиг I (Великий герцог Баденский)
- Монетный двор Мангейм
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (9)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость баденской монеты 5 гульденов 1826 года. Это золотая монета периода Людвига I отчеканена на Мангейм монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 23919 проданному на аукционе Heritage Auctions за 6325 USD. Торги состоялись 2 января 2011.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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- Sonntag (1)
Продавец Busso Peus
Дата 5 ноября 2020
Сохранность XF
Цена
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Продавец Gorny & Mosch
Дата 16 октября 2019
Сохранность XF
Цена
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Продавец Sonntag
Дата 6 декабря 2016
Сохранность XF
Цена
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Продавец Künker
Дата 11 марта 2014
Сохранность MS63 NGC
Цена
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Где продать?
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