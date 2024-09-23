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Баден Период: 1802-1871 1802-1871

Золотые монеты 5 гульденов Людвига I - Баден

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5 гульденов 1819-1826

Год Знак Описание Продажи Продажи
1819 PH 0 111819 0 161821 0 31822 0 51823 0 131824 0 81825 0 111826 0 9
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5 гульденов 1827-1828

Год Знак Описание Продажи Продажи
1827 D 0 111827 D Пробные. Медь 0 91828 D 0 40
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