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Баден Период: 1802-1871 1802-1871

5 гульденов 1819 года (Баден, Людвиг I)

Аверс монеты - 5 гульденов 1819 года - цена золотой монеты - Баден, Людвиг I Реверс монеты - 5 гульденов 1819 года - цена золотой монеты - Баден, Людвиг I

Фотография: Morton & Eden Ltd

Техническая информация

  • Металл Золото (0,902)
  • Вес 3,439 гр
  • Чистого золота (0,0997 oz) 3,102 гр
  • Диаметр 19,5 мм
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Баден
  • Период Людвиг I
  • Номинал 5 гульденов
  • Год 1819
  • Правитель Людвиг I (Великий герцог Баденский)
  • Монетный двор Мангейм
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (16) Разновидности (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость баденской монеты 5 гульденов 1819 года. Это золотая монета периода Людвига I отчеканена на Мангейм монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 3104 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 3800 EUR. Торги состоялись 23 июня 2016.

Сохранность
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  • Morton & Eden (1)
  • Spink (1)
  • Teutoburger (2)
  • UBS (2)
Баден 5 гульденов 1819 на аукционе Künker - September 28, 2021
Продавец Künker
Дата 28 сентября 2021
Сохранность AU
Цена
3509 $
Цена в валюте аукциона 3000 EUR
Баден 5 гульденов 1819 на аукционе Coin Cabinet - March 10, 2019
Продавец Coin Cabinet
Дата 10 марта 2019
Сохранность VF
Цена
Баден 5 гульденов 1819 на аукционе Morton & Eden - November 28, 2018
Продавец Morton & Eden
Дата 28 ноября 2018
Сохранность VF
Цена
2045 $
Цена в валюте аукциона 1600 GBP
Баден 5 гульденов 1819 на аукционе Künker - March 23, 2018
Продавец Künker
Дата 23 марта 2018
Сохранность VF
Цена
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Баден 5 гульденов 1819 на аукционе Teutoburger - May 27, 2017
Продавец Teutoburger
Дата 27 мая 2017
Сохранность AU
Цена
Баден 5 гульденов 1819 на аукционе Teutoburger - February 25, 2017
Продавец Teutoburger
Дата 25 февраля 2017
Сохранность AU
Цена
Баден 5 гульденов 1819 на аукционе Künker - June 23, 2016
Продавец Künker
Дата 23 июня 2016
Сохранность AU
Цена
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Баден 5 гульденов 1819 на аукционе Möller - December 3, 2013
Продавец Möller
Дата 3 декабря 2013
Сохранность XF
Цена
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Баден 5 гульденов 1819 на аукционе Busso Peus - November 1, 2013
Продавец Busso Peus
Дата 1 ноября 2013
Сохранность F
Цена
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Баден 5 гульденов 1819 на аукционе Möller - May 7, 2013
Продавец Möller
Дата 7 мая 2013
Сохранность XF
Цена
Баден 5 гульденов 1819 на аукционе Spink - March 25, 2013
Продавец Spink
Дата 25 марта 2013
Сохранность F
Цена
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Баден 5 гульденов 1819 на аукционе Möller - November 20, 2012
Продавец Möller
Дата 20 ноября 2012
Сохранность XF
Цена
Баден 5 гульденов 1819 на аукционе Künker - June 21, 2012
Продавец Künker
Дата 21 июня 2012
Сохранность XF
Цена
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Баден 5 гульденов 1819 на аукционе UBS - September 4, 2007
Продавец UBS
Дата 4 сентября 2007
Сохранность VF
Цена
Баден 5 гульденов 1819 на аукционе UBS - January 28, 2002
Продавец UBS
Дата 28 января 2002
Сохранность VF
Цена
Баден 5 гульденов 1819 на аукционе Künker - October 9, 2001
Продавец Künker
Дата 9 октября 2001
Сохранность XF
Цена
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Где продать?

Для продажи 5 гульденов 1819 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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