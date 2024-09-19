Баден Период: 1802-1871 1802-1871
5 гульденов 1819 года (Баден, Людвиг I)
Фотография: Morton & Eden Ltd
Техническая информация
- Металл Золото (0,902)
- Вес 3,439 гр
- Чистого золота (0,0997 oz) 3,102 гр
- Диаметр 19,5 мм
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Баден
- Период Людвиг I
- Номинал 5 гульденов
- Год 1819
- Правитель Людвиг I (Великий герцог Баденский)
- Монетный двор Мангейм
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (16) Разновидности (2)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость баденской монеты 5 гульденов 1819 года. Это золотая монета периода Людвига I отчеканена на Мангейм монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 3104 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 3800 EUR. Торги состоялись 23 июня 2016.
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Продавец Morton & Eden
Дата 28 ноября 2018
Сохранность VF
Цена
2045 $
Цена в валюте аукциона 1600 GBP
Продавец Künker
Дата 23 марта 2018
Сохранность VF
Цена
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Продавец Möller
Дата 3 декабря 2013
Сохранность XF
Цена
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Продавец Busso Peus
Дата 1 ноября 2013
Сохранность F
Цена
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Где продать?
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