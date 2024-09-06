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Монеты Бадена 1819 года
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Золотые монеты
10 гульденов 1819 PH
Средняя цена
6900 $
Продажи
0
24
5 гульденов 1819 PH
Средняя цена
5400 $
Продажи
0
11
5 гульденов 1819
Средняя цена
2500 $
Продажи
0
16
Серебряные монеты
Талер 1819 D
Средняя цена
310 $
Продажи
0
10
Талер 1819 WD
Средняя цена
1500 $
Продажи
0
48
Талер 1819
Средняя цена
1700 $
Продажи
0
55
6 крейцеров 1819
Средняя цена
440 $
Продажи
0
30
3 крейцера 1819
Средняя цена
590 $
Продажи
0
1
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1802-1871
Карл Фридрих
1802-1811
Карл Людвиг Фридрих
1811-1818
Людвиг I
1818-1830
Леопольд
1830-1852
Фридрих I
1852-1871
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