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Баден Период: 1802-1871 1802-1871

Монеты Бадена 1819 года

Золотые монеты

Аверс
Реверс
10 гульденов 1819 PH
Средняя цена 6900 $
Продажи
0 24
Аверс
Реверс
5 гульденов 1819 PH
Средняя цена 5400 $
Продажи
0 11
Аверс
Реверс
5 гульденов 1819
Средняя цена 2500 $
Продажи
0 16

Серебряные монеты

Аверс
Реверс
Талер 1819 D
Средняя цена 310 $
Продажи
0 10
Аверс
Реверс
Талер 1819 WD
Средняя цена 1500 $
Продажи
0 48
Аверс
Реверс
Талер 1819
Средняя цена 1700 $
Продажи
0 55
Аверс
Реверс
6 крейцеров 1819
Средняя цена 440 $
Продажи
0 30
Аверс
Реверс
3 крейцера 1819
Средняя цена 590 $
Продажи
0 1
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