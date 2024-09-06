Баден Период: 1802-1871 1802-1871
Талер 1819 года "Тип 1819-1821" (Баден, Людвиг I)
Фотография: WAG online Auktionen oHG
Техническая информация
- Металл Серебро (0,871)
- Вес 29,516 гр
- Чистого серебра (0,8265 oz) 25,7084 гр
- Диаметр 39 мм
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Баден
- Период Людвиг I
- Номинал Талер
- Год 1819
- Правитель Людвиг I (Великий герцог Баденский)
- Монетный двор Мангейм
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (55)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость баденской монеты Талер 1819 года. Это серебряная монета периода Людвига I отчеканена на Мангейм монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 2391 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 3600 EUR. Торги состоялись 27 сентября 2016.
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Продавец Sonntag
Дата 7 декабря 2023
Сохранность XF
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Продавец Künker
Дата 25 марта 2022
Сохранность AU
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Продавец Künker
Дата 1 октября 2021
Сохранность AU
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Продавец Gorny & Mosch
Дата 20 апреля 2021
Сохранность VF
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Продавец HIRSCH
Дата 12 февраля 2021
Сохранность VF
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Продавец Grün
Дата 11 ноября 2020
Сохранность UNC
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Продавец Gorny & Mosch
Дата 9 марта 2020
Сохранность AU
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Продавец Morton & Eden
Дата 28 июня 2019
Сохранность XF
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Продавец Künker
Дата 13 марта 2019
Сохранность VF
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