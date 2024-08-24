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Баден Период: 1802-1871 1802-1871

5 гульденов 1819 года PH (Баден, Людвиг I)

Аверс монеты - 5 гульденов 1819 года PH - цена золотой монеты - Баден, Людвиг I Реверс монеты - 5 гульденов 1819 года PH - цена золотой монеты - Баден, Людвиг I

Фотография: Münzenhandlung Harald Möller GmbH

Техническая информация

  • Металл Золото (0,902)
  • Вес 3,439 гр
  • Чистого золота (0,0997 oz) 3,102 гр
  • Диаметр 19,5 мм
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Баден
  • Период Людвиг I
  • Номинал 5 гульденов
  • Год 1819
  • Правитель Людвиг I (Великий герцог Баденский)
  • Монетный двор Мангейм
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (11) Разновидности (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость баденской монеты 5 гульденов 1819 года со знаком PH. Это золотая монета периода Людвига I отчеканена на Мангейм монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 4510 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 7000 EUR. Торги состоялись 20 июня 2012.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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  • Baldwin's (1)
  • Emporium Hamburg (5)
  • Grün (1)
  • Künker (1)
  • Matos, Esteves & Pacheco (1)
  • Möller (2)
Баден 5 гульденов 1819 PH на аукционе Emporium Hamburg - May 6, 2021
Продавец Emporium Hamburg
Дата 6 мая 2021
Сохранность AU
Цена
3842 $
Цена в валюте аукциона 3200 EUR
Баден 5 гульденов 1819 PH на аукционе Matos, Esteves & Pacheco - April 30, 2021
Продавец Matos, Esteves & Pacheco
Дата 30 апреля 2021
Сохранность MS63 PL PCGS
Цена
6065 $
Цена в валюте аукциона 5000 EUR
Баден 5 гульденов 1819 PH на аукционе Emporium Hamburg - January 5, 2018
Продавец Emporium Hamburg
Дата 5 января 2018
Сохранность AU
Цена
Баден 5 гульденов 1819 PH на аукционе Emporium Hamburg - December 16, 2016
Продавец Emporium Hamburg
Дата 16 декабря 2016
Сохранность AU
Цена
Баден 5 гульденов 1819 PH на аукционе Emporium Hamburg - September 2, 2016
Продавец Emporium Hamburg
Дата 2 сентября 2016
Сохранность XF
Цена
Баден 5 гульденов 1819 PH на аукционе Emporium Hamburg - April 24, 2015
Продавец Emporium Hamburg
Дата 24 апреля 2015
Сохранность XF
Цена
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Баден 5 гульденов 1819 PH на аукционе Möller - May 27, 2014
Продавец Möller
Дата 27 мая 2014
Сохранность AU
Цена
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Баден 5 гульденов 1819 PH на аукционе Möller - December 3, 2013
Продавец Möller
Дата 3 декабря 2013
Сохранность AU
Цена
Баден 5 гульденов 1819 PH на аукционе Künker - June 21, 2012
Продавец Künker
Дата 21 июня 2012
Сохранность AU
Цена
******
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Баден 5 гульденов 1819 PH на аукционе Grün - November 16, 2011
Продавец Grün
Дата 16 ноября 2011
Сохранность XF
Цена
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Баден 5 гульденов 1819 PH на аукционе Baldwin's - September 25, 2007
Продавец Baldwin's
Дата 25 сентября 2007
Сохранность VF
Цена

Где продать?

Для продажи 5 гульденов 1819 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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