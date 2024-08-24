5 гульденов 1819 года PH (Баден, Людвиг I)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость баденской монеты 5 гульденов 1819 года со знаком PH. Это золотая монета периода Людвига I отчеканена на Мангейм монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 4510 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 7000 EUR. Торги состоялись 20 июня 2012.

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