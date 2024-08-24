Баден Период: 1802-1871 1802-1871
5 гульденов 1819 года PH (Баден, Людвиг I)
Фотография: Münzenhandlung Harald Möller GmbH
Техническая информация
- Металл Золото (0,902)
- Вес 3,439 гр
- Чистого золота (0,0997 oz) 3,102 гр
- Диаметр 19,5 мм
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Баден
- Период Людвиг I
- Номинал 5 гульденов
- Год 1819
- Правитель Людвиг I (Великий герцог Баденский)
- Монетный двор Мангейм
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (11) Разновидности (2)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость баденской монеты 5 гульденов 1819 года со знаком PH. Это золотая монета периода Людвига I отчеканена на Мангейм монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 4510 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 7000 EUR. Торги состоялись 20 июня 2012.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец Emporium Hamburg
Дата 6 мая 2021
Сохранность AU
Цена
3842 $
Цена в валюте аукциона 3200 EUR
Продавец Matos, Esteves & Pacheco
Дата 30 апреля 2021
Сохранность MS63 PL PCGS
Цена
6065 $
Цена в валюте аукциона 5000 EUR
Продавец Emporium Hamburg
Дата 24 апреля 2015
Сохранность XF
Цена
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