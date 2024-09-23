Баден Период: 1802-1871 1802-1871
Талер 1819 года D (Баден, Людвиг I)
Фотография: Heidelberger Münzhandlung Herbert Grün
Техническая информация
- Металл Серебро (0,871)
- Вес 29,516 гр
- Чистого серебра (0,8265 oz) 25,7084 гр
- Диаметр 40 мм
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Баден
- Период Людвиг I
- Номинал Талер
- Год 1819
- Правитель Людвиг I (Великий герцог Баденский)
- Монетный двор Мангейм
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (10)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость баденской монеты Талер 1819 года со знаком D. Это серебряная монета периода Людвига I отчеканена на Мангейм монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 621 проданному на аукционе Auktionen Münzhandlung Sonntag за 900 EUR. Торги состоялись 29 мая 2017.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец Stack's
Дата 17 октября 2018
Сохранность MS63 NGC
Цена
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