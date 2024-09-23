Талер 1819 года D (Баден, Людвиг I)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость баденской монеты Талер 1819 года со знаком D. Это серебряная монета периода Людвига I отчеканена на Мангейм монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 621 проданному на аукционе Auktionen Münzhandlung Sonntag за 900 EUR. Торги состоялись 29 мая 2017.

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