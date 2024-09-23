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Баден Период: 1802-1871 1802-1871

Талер 1819 года D (Баден, Людвиг I)

Аверс монеты - Талер 1819 года D - цена серебряной монеты - Баден, Людвиг I Реверс монеты - Талер 1819 года D - цена серебряной монеты - Баден, Людвиг I

Фотография: Heidelberger Münzhandlung Herbert Grün

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,871)
  • Вес 29,516 гр
  • Чистого серебра (0,8265 oz) 25,7084 гр
  • Диаметр 40 мм
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Баден
  • Период Людвиг I
  • Номинал Талер
  • Год 1819
  • Правитель Людвиг I (Великий герцог Баденский)
  • Монетный двор Мангейм
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (10)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость баденской монеты Талер 1819 года со знаком D. Это серебряная монета периода Людвига I отчеканена на Мангейм монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 621 проданному на аукционе Auktionen Münzhandlung Sonntag за 900 EUR. Торги состоялись 29 мая 2017.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Баден Талер 1819 D на аукционе Sonntag - July 3, 2024
Продавец Sonntag
Дата 3 июля 2024
Сохранность VF
Цена
236 $
Цена в валюте аукциона 220 EUR
Баден Талер 1819 D на аукционе Stack's - November 2, 2023
Баден Талер 1819 D на аукционе Stack's - November 2, 2023
Продавец Stack's
Дата 2 ноября 2023
Сохранность VF30 PCGS
Цена
180 $
Цена в валюте аукциона 180 USD
Баден Талер 1819 D на аукционе Stack's - October 17, 2018
Баден Талер 1819 D на аукционе Stack's - October 17, 2018
Продавец Stack's
Дата 17 октября 2018
Сохранность MS63 NGC
Цена
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Баден Талер 1819 D на аукционе Stack's - August 14, 2018
Баден Талер 1819 D на аукционе Stack's - August 14, 2018
Продавец Stack's
Дата 14 августа 2018
Сохранность MS63 NGC
Цена
Баден Талер 1819 D на аукционе Grün - May 16, 2018
Продавец Grün
Дата 16 мая 2018
Сохранность VF
Цена
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Баден Талер 1819 D на аукционе Stack's - May 14, 2018
Баден Талер 1819 D на аукционе Stack's - May 14, 2018
Продавец Stack's
Дата 14 мая 2018
Сохранность MS63 NGC
Цена
Баден Талер 1819 D на аукционе Stack's - January 13, 2018
Баден Талер 1819 D на аукционе Stack's - January 13, 2018
Продавец Stack's
Дата 13 января 2018
Сохранность MS63 NGC
Цена
Баден Талер 1819 D на аукционе Sonntag - May 31, 2017
Продавец Sonntag
Дата 31 мая 2017
Сохранность AU
Цена
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Баден Талер 1819 D на аукционе Grün - November 9, 2016
Продавец Grün
Дата 9 ноября 2016
Сохранность VF
Цена
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Баден Талер 1819 D на аукционе Künker - September 28, 2004
Продавец Künker
Дата 28 сентября 2004
Сохранность VF
Цена
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Где продать?

Для продажи Талер 1819 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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