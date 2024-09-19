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Баден Период: 1802-1871 1802-1871

10 гульденов 1819 года PH (Баден, Людвиг I)

Аверс монеты - 10 гульденов 1819 года PH - цена золотой монеты - Баден, Людвиг I Реверс монеты - 10 гульденов 1819 года PH - цена золотой монеты - Баден, Людвиг I

Фотография: Heidelberger Münzhandlung Herbert Grün

Техническая информация

  • Металл Золото (0,902)
  • Вес 6,878 гр
  • Чистого золота (0,1995 oz) 6,204 гр
  • Диаметр 24 мм
  • Гурт Надпись
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Баден
  • Период Людвиг I
  • Номинал 10 гульденов
  • Год 1819
  • Правитель Людвиг I (Великий герцог Баденский)
  • Монетный двор Мангейм
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (24)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость баденской монеты 10 гульденов 1819 года со знаком PH. Это золотая монета периода Людвига I отчеканена на Мангейм монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 3014 проданному на аукционе Gorny & Mosch за 11000 EUR. Торги состоялись 9 марта 2016.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Баден 10 гульденов 1819 PH на аукционе Künker - February 1, 2024
Продавец Künker
Дата 1 февраля 2024
Сохранность MS64 PCGS
Цена
6482 $
Цена в валюте аукциона 6000 EUR
Баден 10 гульденов 1819 PH на аукционе Heritage - September 25, 2023
Продавец Heritage
Дата 25 сентября 2023
Сохранность XF DETAILS PCGS
Цена
1020 $
Цена в валюте аукциона 1020 USD
Баден 10 гульденов 1819 PH на аукционе Künker - June 21, 2022
Продавец Künker
Дата 21 июня 2022
Сохранность AU
Цена
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Баден 10 гульденов 1819 PH на аукционе Künker - July 1, 2021
Продавец Künker
Дата 1 июля 2021
Сохранность XF
Цена
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Баден 10 гульденов 1819 PH на аукционе Künker - September 29, 2020
Продавец Künker
Дата 29 сентября 2020
Сохранность XF
Цена
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Баден 10 гульденов 1819 PH на аукционе Numismatica Genevensis - November 18, 2019
Продавец Numismatica Genevensis
Дата 18 ноября 2019
Сохранность MS64 PCGS
Цена
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Баден 10 гульденов 1819 PH на аукционе Künker - June 27, 2019
Продавец Künker
Дата 27 июня 2019
Сохранность AU
Цена
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Баден 10 гульденов 1819 PH на аукционе Morton & Eden - November 28, 2018
Продавец Morton & Eden
Дата 28 ноября 2018
Сохранность VF
Цена
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Баден 10 гульденов 1819 PH на аукционе Grün - May 16, 2018
Продавец Grün
Дата 16 мая 2018
Сохранность XF
Цена
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Баден 10 гульденов 1819 PH на аукционе Grün - November 15, 2017
Продавец Grün
Дата 15 ноября 2017
Сохранность XF
Цена
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Баден 10 гульденов 1819 PH на аукционе SINCONA - May 16, 2017
Продавец SINCONA
Дата 16 мая 2017
Сохранность AU
Цена
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Баден 10 гульденов 1819 PH на аукционе Sonntag - December 6, 2016
Продавец Sonntag
Дата 6 декабря 2016
Сохранность AU
Цена
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Баден 10 гульденов 1819 PH на аукционе Gorny & Mosch - March 9, 2016
Продавец Gorny & Mosch
Дата 9 марта 2016
Сохранность AU
Цена
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Баден 10 гульденов 1819 PH на аукционе SINCONA - May 23, 2014
Продавец SINCONA
Дата 23 мая 2014
Сохранность XF
Цена
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Баден 10 гульденов 1819 PH на аукционе Möller - December 3, 2013
Продавец Möller
Дата 3 декабря 2013
Сохранность AU
Цена
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Баден 10 гульденов 1819 PH на аукционе Westfälische - September 17, 2013
Продавец Westfälische
Дата 17 сентября 2013
Сохранность AU
Цена
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Баден 10 гульденов 1819 PH на аукционе Künker - March 15, 2013
Продавец Künker
Дата 15 марта 2013
Сохранность XF
Цена
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Баден 10 гульденов 1819 PH на аукционе Künker - June 21, 2012
Продавец Künker
Дата 21 июня 2012
Сохранность XF
Цена
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Баден 10 гульденов 1819 PH на аукционе Künker - March 10, 2009
Продавец Künker
Дата 10 марта 2009
Сохранность XF
Цена
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Баден 10 гульденов 1819 PH на аукционе Künker - March 12, 2008
Продавец Künker
Дата 12 марта 2008
Сохранность XF
Цена
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Баден 10 гульденов 1819 PH на аукционе Baldwin's - September 25, 2007
Продавец Baldwin's
Дата 25 сентября 2007
Сохранность UNC PL
Цена

Где продать?

Для продажи 10 гульденов 1819 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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