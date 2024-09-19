10 гульденов 1819 года PH (Баден, Людвиг I)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость баденской монеты 10 гульденов 1819 года со знаком PH. Это золотая монета периода Людвига I отчеканена на Мангейм монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 3014 проданному на аукционе Gorny & Mosch за 11000 EUR. Торги состоялись 9 марта 2016.

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