Баден Период: 1802-1871 1802-1871
10 гульденов 1819 года PH (Баден, Людвиг I)
Фотография: Heidelberger Münzhandlung Herbert Grün
Техническая информация
- Металл Золото (0,902)
- Вес 6,878 гр
- Чистого золота (0,1995 oz) 6,204 гр
- Диаметр 24 мм
- Гурт Надпись
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Баден
- Период Людвиг I
- Номинал 10 гульденов
- Год 1819
- Правитель Людвиг I (Великий герцог Баденский)
- Монетный двор Мангейм
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (24)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость баденской монеты 10 гульденов 1819 года со знаком PH. Это золотая монета периода Людвига I отчеканена на Мангейм монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 3014 проданному на аукционе Gorny & Mosch за 11000 EUR. Торги состоялись 9 марта 2016.
Сохранность
Сохранность (слабы)
Сервис
- Все фирмы
- Baldwin's (1)
- Gorny & Mosch (1)
- Grün (2)
- Heritage (1)
- Künker (12)
- Möller (1)
- Morton & Eden (1)
- Numismatica Genevensis (1)
- SINCONA (2)
- Sonntag (1)
- Westfälische (1)
Продавец Künker
Дата 1 февраля 2024
Сохранность MS64 PCGS
Цена
6482 $
Цена в валюте аукциона 6000 EUR
Продавец Heritage
Дата 25 сентября 2023
Сохранность XF DETAILS PCGS
Цена
1020 $
Цена в валюте аукциона 1020 USD
Продавец Künker
Дата 29 сентября 2020
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Numismatica Genevensis
Дата 18 ноября 2019
Сохранность MS64 PCGS
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Morton & Eden
Дата 28 ноября 2018
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Sonntag
Дата 6 декабря 2016
Сохранность AU
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Gorny & Mosch
Дата 9 марта 2016
Сохранность AU
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Möller
Дата 3 декабря 2013
Сохранность AU
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Westfälische
Дата 17 сентября 2013
Сохранность AU
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Künker
Дата 15 марта 2013
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Künker
Дата 10 марта 2009
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Künker
Дата 12 марта 2008
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
12
Где продать?
Для продажи 10 гульденов 1819 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.
Популярные разделы
Категория
Год
Поиск