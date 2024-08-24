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Баден Период: 1802-1871 1802-1871

Золотые монеты 10 гульденов Людвига I - Баден

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10 гульденов 1819-1825

Год Знак Описание Продажи Продажи
1819 PH 0 241821 0 71823 0 21824 0 31825 0 3
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