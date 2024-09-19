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Баден Период: 1802-1871 1802-1871

10 гульденов 1823 года (Баден, Людвиг I)

Аверс монеты - 10 гульденов 1823 года - цена золотой монеты - Баден, Людвиг I Реверс монеты - 10 гульденов 1823 года - цена золотой монеты - Баден, Людвиг I

Фотография: Fritz Rudolf Künker, Lübke & Wiedemann

Техническая информация

  • Металл Золото (0,902)
  • Вес 6,878 гр
  • Чистого золота (0,1995 oz) 6,204 гр
  • Диаметр 24 мм
  • Гурт Надпись
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Баден
  • Период Людвиг I
  • Номинал 10 гульденов
  • Год 1823
  • Правитель Людвиг I (Великий герцог Баденский)
  • Монетный двор Мангейм
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость баденской монеты 10 гульденов 1823 года. Это золотая монета периода Людвига I отчеканена на Мангейм монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 1194 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 14000 EUR. Торги состоялись 27 января 2011.

Сохранность
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Баден 10 гульденов 1823 на аукционе Künker - June 21, 2012
Продавец Künker
Дата 21 июня 2012
Сохранность AU
Цена
15173 $
Цена в валюте аукциона 12000 EUR
Баден 10 гульденов 1823 на аукционе Künker - January 27, 2011
Продавец Künker
Дата 27 января 2011
Сохранность AU
Цена
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