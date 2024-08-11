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Баден Период: 1802-1871 1802-1871

Монеты Бадена 1823 года

Золотые монеты

Аверс
Реверс
10 гульденов 1823
Средняя цена 17000 $
Продажи
0 2
Аверс
Реверс
5 гульденов 1823
Средняя цена 3700 $
Продажи
0 13

Серебряные монеты

Аверс
Реверс
2 гульдена 1823
Средняя цена 180 $
Продажи
0 10
Аверс
Реверс
1 гульден 1823
Средняя цена 580 $
Продажи
0 10

Медные монеты

Аверс
Реверс
1 крейцер 1823
Средняя цена 100 $
Продажи
0 6
Аверс
Реверс
1/2 крейцера 1823
Средняя цена 95 $
Продажи
0 3
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