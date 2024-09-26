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Баден Период: 1802-1871 1802-1871

1/2 крейцера 1823 года (Баден, Людвиг I)

Аверс монеты - 1/2 крейцера 1823 года - цена монеты - Баден, Людвиг I Реверс монеты - 1/2 крейцера 1823 года - цена монеты - Баден, Людвиг I

Фотография: Westfälische Auktionsgesellschaft

Техническая информация

  • Металл Медь
  • Вес 1,7 гр
  • Диаметр 22 мм
  • Гурт Гладкий
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Баден
  • Период Людвиг I
  • Номинал 1/2 крейцера
  • Год 1823
  • Правитель Людвиг I (Великий герцог Баденский)
  • Монетный двор Мангейм
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (3)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость баденской монеты 1/2 крейцера 1823 года. Это медная монета периода Людвига I отчеканена на Мангейм монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 44 проданному на аукционе Münzenhandlung Harald Möller GmbH за 120 EUR. Торги состоялись 6 мая 2013.

Сохранность
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  • Westfälische (1)
Баден 1/2 крейцера 1823 на аукционе Grün - November 9, 2016
Продавец Grün
Дата 9 ноября 2016
Сохранность XF
Цена
61 $
Цена в валюте аукциона 55 EUR
Баден 1/2 крейцера 1823 на аукционе Westfälische - September 18, 2013
Продавец Westfälische
Дата 18 сентября 2013
Сохранность XF
Цена
74 $
Цена в валюте аукциона 55 EUR
Баден 1/2 крейцера 1823 на аукционе Möller - May 7, 2013
Продавец Möller
Дата 7 мая 2013
Сохранность AU
Цена
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Где продать?

Для продажи 1/2 крейцера 1823 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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