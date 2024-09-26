Баден Период: 1802-1871 1802-1871
1/2 крейцера 1823 года (Баден, Людвиг I)
Фотография: Westfälische Auktionsgesellschaft
Техническая информация
- Металл Медь
- Вес 1,7 гр
- Диаметр 22 мм
- Гурт Гладкий
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Баден
- Период Людвиг I
- Номинал 1/2 крейцера
- Год 1823
- Правитель Людвиг I (Великий герцог Баденский)
- Монетный двор Мангейм
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (3)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость баденской монеты 1/2 крейцера 1823 года. Это медная монета периода Людвига I отчеканена на Мангейм монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 44 проданному на аукционе Münzenhandlung Harald Möller GmbH за 120 EUR. Торги состоялись 6 мая 2013.
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Где продать?
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