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Баден Период: 1802-1871 1802-1871

1 крейцер 1823 года (Баден, Людвиг I)

Аверс монеты - 1 крейцер 1823 года - цена монеты - Баден, Людвиг I Реверс монеты - 1 крейцер 1823 года - цена монеты - Баден, Людвиг I

Фотография: WAG online Auktionen oHG

Техническая информация

  • Металл Медь
  • Вес 4,05 гр
  • Диаметр 24 мм
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Баден
  • Период Людвиг I
  • Номинал 1 крейцер
  • Год 1823
  • Правитель Людвиг I (Великий герцог Баденский)
  • Монетный двор Мангейм
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (6)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость баденской монеты 1 крейцер 1823 года. Это медная монета периода Людвига I отчеканена на Мангейм монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 1217 проданному на аукционе Heidelberger Münzhandlung Herbert Grün за 150 EUR. Торги состоялись 12 мая 2016.

Сохранность
  • Все фирмы
  • Grün (3)
  • Rio de la Plata (1)
  • Teutoburger (1)
  • WAG (1)
Баден 1 крейцер 1823 на аукционе Rio de la Plata - May 29, 2021
Продавец Rio de la Plata
Дата 29 мая 2021
Сохранность F
Цена
14 $
Цена в валюте аукциона 14 USD
Баден 1 крейцер 1823 на аукционе WAG - January 10, 2021
Продавец WAG
Дата 10 января 2021
Сохранность AU
Цена
116 $
Цена в валюте аукциона 95 EUR
Баден 1 крейцер 1823 на аукционе Grün - November 14, 2018
Продавец Grün
Дата 14 ноября 2018
Сохранность UNC
Цена
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Баден 1 крейцер 1823 на аукционе Grün - November 9, 2016
Продавец Grün
Дата 9 ноября 2016
Сохранность XF
Цена
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Баден 1 крейцер 1823 на аукционе Teutoburger - May 28, 2016
Продавец Teutoburger
Дата 28 мая 2016
Сохранность AU
Цена
******
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Баден 1 крейцер 1823 на аукционе Grün - May 13, 2016
Продавец Grün
Дата 13 мая 2016
Сохранность UNC
Цена
******
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Где продать?

Для продажи 1 крейцер 1823 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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