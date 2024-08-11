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Баден Период: 1802-1871 1802-1871

Медные монеты 1 крейцер Людвига I - Баден

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1 крейцер 1820

Год Знак Описание Продажи Продажи
1820 0 10
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1 крейцер 1821-1826

Год Знак Описание Продажи Продажи
1821 0 11822 0 41823 0 61824 0 31825 0 121826 0 0
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1 крейцер 1827-1830

Год Знак Описание Продажи Продажи
1827 0 11828 0 211829 0 41830 0 5
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