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Баден Период: 1802-1871 1802-1871

1 крейцер 1822 года (Баден, Людвиг I)

Аверс монеты - 1 крейцер 1822 года - цена монеты - Баден, Людвиг I Реверс монеты - 1 крейцер 1822 года - цена монеты - Баден, Людвиг I

Фотография: Teutoburger Münzauktion GmbH

Техническая информация

  • Металл Медь
  • Вес 4,05 гр
  • Диаметр 24 мм
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Баден
  • Период Людвиг I
  • Номинал 1 крейцер
  • Год 1822
  • Правитель Людвиг I (Великий герцог Баденский)
  • Монетный двор Мангейм
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (4)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость баденской монеты 1 крейцер 1822 года. Это медная монета периода Людвига I отчеканена на Мангейм монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 994 проданному на аукционе Heidelberger Münzhandlung Herbert Grün за 130 EUR. Торги состоялись 9 мая 2022.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Баден 1 крейцер 1822 на аукционе Grün - May 11, 2022
Продавец Grün
Дата 11 мая 2022
Сохранность AU
Цена
137 $
Цена в валюте аукциона 130 EUR
Баден 1 крейцер 1822 на аукционе Teutoburger - February 25, 2017
Продавец Teutoburger
Дата 25 февраля 2017
Сохранность AU
Цена
63 $
Цена в валюте аукциона 60 EUR
Баден 1 крейцер 1822 на аукционе Teutoburger - May 28, 2016
Продавец Teutoburger
Дата 28 мая 2016
Сохранность XF
Цена
******
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Баден 1 крейцер 1822 на аукционе Heritage - August 27, 2015
Баден 1 крейцер 1822 на аукционе Heritage - August 27, 2015
Продавец Heritage
Дата 27 августа 2015
Сохранность MS63 BN NGC
Цена
******
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Где продать?

Для продажи 1 крейцер 1822 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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