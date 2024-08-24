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Баден Период: 1802-1871 1802-1871

Монеты Бадена 1822 года

Золотые монеты

Аверс
Реверс
5 гульденов 1822
Средняя цена 4100 $
Продажи
0 5

Серебряные монеты

Аверс
Реверс
2 гульдена 1822
Средняя цена 240 $
Продажи
0 61
Аверс
Реверс
1 гульден 1822
Средняя цена 180 $
Продажи
0 5
Аверс
Реверс
6 крейцеров 1822
Средняя цена 780 $
Продажи
0 1

Медные монеты

Аверс
Реверс
1 крейцер 1822
Средняя цена 85 $
Продажи
0 4
Аверс
Реверс
1/2 крейцера 1822
Средняя цена 220 $
Продажи
0 2
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