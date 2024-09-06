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Баден Период: 1802-1871 1802-1871

1/2 крейцера 1822 года (Баден, Людвиг I)

Аверс монеты - 1/2 крейцера 1822 года - цена монеты - Баден, Людвиг I Реверс монеты - 1/2 крейцера 1822 года - цена монеты - Баден, Людвиг I

Фотография: Heidelberger Münzhandlung Herbert Grün

Техническая информация

  • Металл Медь
  • Вес 1,7 гр
  • Диаметр 22 мм
  • Гурт Гладкий
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Баден
  • Период Людвиг I
  • Номинал 1/2 крейцера
  • Год 1822
  • Правитель Людвиг I (Великий герцог Баденский)
  • Монетный двор Мангейм
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость баденской монеты 1/2 крейцера 1822 года. Это медная монета периода Людвига I отчеканена на Мангейм монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 97 проданному на аукционе Heidelberger Münzhandlung Herbert Grün за 230 EUR. Торги состоялись 15 ноября 2011.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Баден 1/2 крейцера 1822 на аукционе Grün - November 16, 2011
Продавец Grün
Дата 16 ноября 2011
Сохранность UNC
Цена
310 $
Цена в валюте аукциона 230 EUR
Баден 1/2 крейцера 1822 на аукционе Heritage - July 5, 2011
Баден 1/2 крейцера 1822 на аукционе Heritage - July 5, 2011
Продавец Heritage
Дата 5 июля 2011
Сохранность MS64 BN PCGS
Цена
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Где продать?

Для продажи 1/2 крейцера 1822 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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