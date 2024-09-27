Баден Период: 1802-1871 1802-1871
2 гульдена 1822 года (Баден, Людвиг I)
Фотография: Westfälische Auktionsgesellschaft
Техническая информация
- Металл Серебро (0,750)
- Вес 25,454 гр
- Чистого серебра (0,6138 oz) 19,0905 гр
- Диаметр 38,5 мм
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Баден
- Период Людвиг I
- Номинал 2 гульдена
- Год 1822
- Правитель Людвиг I (Великий герцог Баденский)
- Монетный двор Мангейм
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (61)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость баденской монеты 2 гульдена 1822 года. Это серебряная монета периода Людвига I отчеканена на Мангейм монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 2392 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 2600 EUR. Торги состоялись 27 сентября 2016.
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Продавец Goudwisselkantoor veilingen
Дата 14 июня 2024
Сохранность VF
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Продавец Emporium Hamburg
Дата 24 ноября 2023
Сохранность XF
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Продавец Heritage
Дата 25 сентября 2023
Сохранность XF45 PCGS
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Продавец Teutoburger
Дата 27 мая 2022
Сохранность XF
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Продавец Davissons Ltd.
Дата 11 мая 2021
Сохранность VF
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Продавец Auction World
Дата 18 апреля 2021
Сохранность MS64 PCGS
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Продавец Münzen & Medaillen
Дата 20 ноября 2020
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Продавец Kroha
Дата 10 октября 2020
Сохранность VF
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Продавец Busso Peus
Дата 17 июня 2020
Сохранность VF
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Продавец Numismatica Genevensis
Дата 18 ноября 2019
Сохранность MS64 PCGS
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Продавец Emporium Hamburg
Дата 9 мая 2019
Сохранность XF
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Где продать?
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