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Баден Период: 1802-1871 1802-1871

2 гульдена 1822 года (Баден, Людвиг I)

Аверс монеты - 2 гульдена 1822 года - цена серебряной монеты - Баден, Людвиг I Реверс монеты - 2 гульдена 1822 года - цена серебряной монеты - Баден, Людвиг I

Фотография: Westfälische Auktionsgesellschaft

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,750)
  • Вес 25,454 гр
  • Чистого серебра (0,6138 oz) 19,0905 гр
  • Диаметр 38,5 мм
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Баден
  • Период Людвиг I
  • Номинал 2 гульдена
  • Год 1822
  • Правитель Людвиг I (Великий герцог Баденский)
  • Монетный двор Мангейм
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (61)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость баденской монеты 2 гульдена 1822 года. Это серебряная монета периода Людвига I отчеканена на Мангейм монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 2392 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 2600 EUR. Торги состоялись 27 сентября 2016.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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  • Westfälische (3)
Баден 2 гульдена 1822 на аукционе Sonntag - July 3, 2024
Продавец Sonntag
Дата 3 июля 2024
Сохранность VF
Цена
150 $
Цена в валюте аукциона 140 EUR
Баден 2 гульдена 1822 на аукционе Münzen Gut-Lynt - June 30, 2024
Продавец Münzen Gut-Lynt
Дата 30 июня 2024
Сохранность VF
Цена
118 $
Цена в валюте аукциона 110 EUR
Баден 2 гульдена 1822 на аукционе Goudwisselkantoor veilingen - June 14, 2024
Продавец Goudwisselkantoor veilingen
Дата 14 июня 2024
Сохранность VF
Цена
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Баден 2 гульдена 1822 на аукционе Emporium Hamburg - May 16, 2024
Продавец Emporium Hamburg
Дата 16 мая 2024
Сохранность VF
Цена
Баден 2 гульдена 1822 на аукционе WAG - January 14, 2024
Продавец WAG
Дата 14 января 2024
Сохранность XF
Цена
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Баден 2 гульдена 1822 на аукционе WAG - December 10, 2023
Продавец WAG
Дата 10 декабря 2023
Сохранность VF
Цена
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Баден 2 гульдена 1822 на аукционе Emporium Hamburg - November 24, 2023
Продавец Emporium Hamburg
Дата 24 ноября 2023
Сохранность XF
Цена
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Баден 2 гульдена 1822 на аукционе Heritage - September 25, 2023
Продавец Heritage
Дата 25 сентября 2023
Сохранность XF45 PCGS
Цена
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Баден 2 гульдена 1822 на аукционе Teutoburger - May 27, 2022
Продавец Teutoburger
Дата 27 мая 2022
Сохранность XF
Цена
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Баден 2 гульдена 1822 на аукционе WAG - April 10, 2022
Продавец WAG
Дата 10 апреля 2022
Сохранность VF
Цена
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Баден 2 гульдена 1822 на аукционе Teutoburger - December 9, 2021
Продавец Teutoburger
Дата 9 декабря 2021
Сохранность XF
Цена
Баден 2 гульдена 1822 на аукционе Davissons Ltd. - May 11, 2021
Продавец Davissons Ltd.
Дата 11 мая 2021
Сохранность VF
Цена
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Баден 2 гульдена 1822 на аукционе Auction World - April 18, 2021
Продавец Auction World
Дата 18 апреля 2021
Сохранность MS64 PCGS
Цена
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Баден 2 гульдена 1822 на аукционе Münzen & Medaillen - November 20, 2020
Продавец Münzen & Medaillen
Дата 20 ноября 2020
Сохранность VF
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Баден 2 гульдена 1822 на аукционе Kroha - October 10, 2020
Продавец Kroha
Дата 10 октября 2020
Сохранность VF
Цена
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Баден 2 гульдена 1822 на аукционе Busso Peus - June 17, 2020
Продавец Busso Peus
Дата 17 июня 2020
Сохранность VF
Цена
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Баден 2 гульдена 1822 на аукционе WAG - May 10, 2020
Продавец WAG
Дата 10 мая 2020
Сохранность VF
Цена
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Баден 2 гульдена 1822 на аукционе Münz Zentrum Rheinland - March 13, 2020
Продавец Münz Zentrum Rheinland
Дата 13 марта 2020
Сохранность VF
Цена
Баден 2 гульдена 1822 на аукционе Numismatica Genevensis - November 18, 2019
Продавец Numismatica Genevensis
Дата 18 ноября 2019
Сохранность MS64 PCGS
Цена
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Баден 2 гульдена 1822 на аукционе Emporium Hamburg - May 9, 2019
Продавец Emporium Hamburg
Дата 9 мая 2019
Сохранность XF
Цена
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Баден 2 гульдена 1822 на аукционе Münz Zentrum Rheinland - March 21, 2019
Продавец Münz Zentrum Rheinland
Дата 21 марта 2019
Сохранность VF
Цена

Где продать?

Для продажи 2 гульдена 1822 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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