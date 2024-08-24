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Баден Период: 1802-1871 1802-1871

Серебряные монеты 2 гульдена Людвига I - Баден

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2 гульдена 1821-1825

Год Знак Описание Продажи Продажи
1821 0 201822 0 611823 0 101824 0 191825 0 45
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