Каталог Поиск Аукционы Тарифы
Поиск
USD Валюта
language_ru Язык
flag
Баден Период: 1802-1871 1802-1871

2 гульдена 1823 года (Баден, Людвиг I)

Аверс монеты - 2 гульдена 1823 года - цена серебряной монеты - Баден, Людвиг I Реверс монеты - 2 гульдена 1823 года - цена серебряной монеты - Баден, Людвиг I

Фотография: H.D. Rauch

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,750)
  • Вес 25,454 гр
  • Чистого серебра (0,6138 oz) 19,0905 гр
  • Диаметр 38,5 мм
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Баден
  • Период Людвиг I
  • Номинал 2 гульдена
  • Год 1823
  • Правитель Людвиг I (Великий герцог Баденский)
  • Монетный двор Мангейм
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (10)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость баденской монеты 2 гульдена 1823 года. Это серебряная монета периода Людвига I отчеканена на Мангейм монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 5262 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 220 EUR. Торги состоялись 21 мая 2024.

Сохранность
  • Все фирмы
  • Grün (2)
  • HIRSCH (2)
  • Künker (1)
  • Rauch (1)
  • Teutoburger (2)
  • WAG (2)
Баден 2 гульдена 1823 на аукционе Künker - May 24, 2024
Продавец Künker
Дата 24 мая 2024
Сохранность VF
Цена
238 $
Цена в валюте аукциона 220 EUR
Баден 2 гульдена 1823 на аукционе HIRSCH - September 23, 2022
Продавец HIRSCH
Дата 23 сентября 2022
Сохранность VF
Цена
89 $
Цена в валюте аукциона 90 EUR
Баден 2 гульдена 1823 на аукционе HIRSCH - September 24, 2021
Продавец HIRSCH
Дата 24 сентября 2021
Сохранность VF
Цена
Баден 2 гульдена 1823 на аукционе Teutoburger - September 9, 2017
Продавец Teutoburger
Дата 9 сентября 2017
Сохранность VF
Цена
Баден 2 гульдена 1823 на аукционе WAG - April 9, 2017
Продавец WAG
Дата 9 апреля 2017
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Баден 2 гульдена 1823 на аукционе Rauch - March 26, 2017
Продавец Rauch
Дата 26 марта 2017
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Баден 2 гульдена 1823 на аукционе Grün - November 9, 2016
Продавец Grün
Дата 9 ноября 2016
Сохранность VF
Цена
Баден 2 гульдена 1823 на аукционе WAG - May 11, 2014
Продавец WAG
Дата 11 мая 2014
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Баден 2 гульдена 1823 на аукционе Teutoburger - February 24, 2012
Продавец Teutoburger
Дата 24 февраля 2012
Сохранность VF
Цена
Баден 2 гульдена 1823 на аукционе Grün - May 25, 2011
Продавец Grün
Дата 25 мая 2011
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка

Где продать?

Для продажи 2 гульдена 1823 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

Все фирмы 421
Популярные разделы
Каталог монет мира Каталог монет Бадена Каталог монет Людвига I Монеты Бадена 1823 года Все баденские монеты баденские серебряные монеты баденские монеты номиналом 2 гульдена Нумизматические аукционы
Лучшие предложения
Top lot
Top lot
Aureo & Calicó, S.L.
Аукцион 19 сент. 2024
Top lot
Top lot
Nomisma Spa
Аукцион 1 сент. 2024
Top lot
Top lot
Nomisma Spa
Аукцион 31 авг. 2024
Категория
Год
Поиск