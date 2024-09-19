Баден Период: 1802-1871 1802-1871
2 гульдена 1823 года (Баден, Людвиг I)
Фотография: H.D. Rauch
Техническая информация
- Металл Серебро (0,750)
- Вес 25,454 гр
- Чистого серебра (0,6138 oz) 19,0905 гр
- Диаметр 38,5 мм
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Баден
- Период Людвиг I
- Номинал 2 гульдена
- Год 1823
- Правитель Людвиг I (Великий герцог Баденский)
- Монетный двор Мангейм
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (10)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость баденской монеты 2 гульдена 1823 года. Это серебряная монета периода Людвига I отчеканена на Мангейм монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 5262 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 220 EUR. Торги состоялись 21 мая 2024.
Сохранность
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