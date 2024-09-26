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Баден Период: 1802-1871 1802-1871

2 гульдена 1825 года (Баден, Людвиг I)

Аверс монеты - 2 гульдена 1825 года - цена серебряной монеты - Баден, Людвиг I Реверс монеты - 2 гульдена 1825 года - цена серебряной монеты - Баден, Людвиг I

Фотография: Heidelberger Münzhandlung Herbert Grün

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,750)
  • Вес 25,454 гр
  • Чистого серебра (0,6138 oz) 19,0905 гр
  • Диаметр 38,5 мм
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Баден
  • Период Людвиг I
  • Номинал 2 гульдена
  • Год 1825
  • Правитель Людвиг I (Великий герцог Баденский)
  • Монетный двор Мангейм
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (45)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость баденской монеты 2 гульдена 1825 года. Это серебряная монета периода Людвига I отчеканена на Мангейм монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 1285 проданному на аукционе Heidelberger Münzhandlung Herbert Grün за 2050 EUR. Торги состоялись 13 мая 2024.

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  • UBS (3)
  • WAG (2)
  • WCN (1)
  • Westfälische (1)
Баден 2 гульдена 1825 на аукционе Grün - May 14, 2024
Продавец Grün
Дата 14 мая 2024
Сохранность AU
Цена
2213 $
Цена в валюте аукциона 2050 EUR
Баден 2 гульдена 1825 на аукционе Künker - April 19, 2023
Продавец Künker
Дата 19 апреля 2023
Сохранность VF
Цена
175 $
Цена в валюте аукциона 160 EUR
Продавец WCN
Дата 9 февраля 2023
Сохранность VF
Цена
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Баден 2 гульдена 1825 на аукционе Leu - December 6, 2022
Продавец Leu
Дата 6 декабря 2022
Сохранность VF
Цена
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Баден 2 гульдена 1825 на аукционе Grün - May 11, 2022
Продавец Grün
Дата 11 мая 2022
Сохранность AU
Цена
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Баден 2 гульдена 1825 на аукционе Künker - October 12, 2021
Продавец Künker
Дата 12 октября 2021
Сохранность XF
Цена
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Баден 2 гульдена 1825 на аукционе Münz Zentrum Rheinland - March 12, 2021
Продавец Münz Zentrum Rheinland
Дата 12 марта 2021
Сохранность VF
Цена
Баден 2 гульдена 1825 на аукционе Busso Peus - November 5, 2020
Продавец Busso Peus
Дата 5 ноября 2020
Сохранность VF
Цена
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Баден 2 гульдена 1825 на аукционе Grün - June 19, 2020
Продавец Grün
Дата 19 июня 2020
Сохранность AU
Цена
Баден 2 гульдена 1825 на аукционе Grün - May 14, 2019
Продавец Grün
Дата 14 мая 2019
Сохранность XF
Цена
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Баден 2 гульдена 1825 на аукционе Gorny & Mosch - March 8, 2019
Продавец Gorny & Mosch
Дата 8 марта 2019
Сохранность VF
Цена
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Баден 2 гульдена 1825 на аукционе Grün - November 14, 2018
Продавец Grün
Дата 14 ноября 2018
Сохранность AU
Цена
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Баден 2 гульдена 1825 на аукционе Möller - November 2, 2018
Продавец Möller
Дата 2 ноября 2018
Сохранность XF
Цена
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Баден 2 гульдена 1825 на аукционе Sonntag - June 5, 2018
Продавец Sonntag
Дата 5 июня 2018
Сохранность VF
Цена
Баден 2 гульдена 1825 на аукционе Grün - May 16, 2018
Продавец Grün
Дата 16 мая 2018
Сохранность VF
Цена
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Баден 2 гульдена 1825 на аукционе HIRSCH - May 11, 2018
Продавец HIRSCH
Дата 11 мая 2018
Сохранность VF
Цена
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Баден 2 гульдена 1825 на аукционе Künker - March 21, 2018
Продавец Künker
Дата 21 марта 2018
Сохранность XF
Цена
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Баден 2 гульдена 1825 на аукционе Busso Peus - November 3, 2017
Продавец Busso Peus
Дата 3 ноября 2017
Сохранность AU
Цена
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Баден 2 гульдена 1825 на аукционе Künker - September 26, 2017
Продавец Künker
Дата 26 сентября 2017
Сохранность XF
Цена
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Баден 2 гульдена 1825 на аукционе Teutoburger - May 27, 2017
Продавец Teutoburger
Дата 27 мая 2017
Сохранность AU
Цена
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Баден 2 гульдена 1825 на аукционе Rauch - March 26, 2017
Продавец Rauch
Дата 26 марта 2017
Сохранность F
Цена
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Где продать?

Для продажи 2 гульдена 1825 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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