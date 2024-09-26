Баден Период: 1802-1871 1802-1871
2 гульдена 1825 года (Баден, Людвиг I)
Фотография: Heidelberger Münzhandlung Herbert Grün
Техническая информация
- Металл Серебро (0,750)
- Вес 25,454 гр
- Чистого серебра (0,6138 oz) 19,0905 гр
- Диаметр 38,5 мм
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Баден
- Период Людвиг I
- Номинал 2 гульдена
- Год 1825
- Правитель Людвиг I (Великий герцог Баденский)
- Монетный двор Мангейм
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (45)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость баденской монеты 2 гульдена 1825 года. Это серебряная монета периода Людвига I отчеканена на Мангейм монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 1285 проданному на аукционе Heidelberger Münzhandlung Herbert Grün за 2050 EUR. Торги состоялись 13 мая 2024.
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Продавец Künker
Дата 12 октября 2021
Сохранность XF
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Продавец Busso Peus
Дата 5 ноября 2020
Сохранность VF
Цена
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Продавец Gorny & Mosch
Дата 8 марта 2019
Сохранность VF
Цена
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Продавец Möller
Дата 2 ноября 2018
Сохранность XF
Цена
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Продавец Künker
Дата 21 марта 2018
Сохранность XF
Цена
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Продавец Busso Peus
Дата 3 ноября 2017
Сохранность AU
Цена
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Продавец Künker
Дата 26 сентября 2017
Сохранность XF
Цена
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Продавец Teutoburger
Дата 27 мая 2017
Сохранность AU
Цена
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