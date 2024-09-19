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Баден Период: 1802-1871 1802-1871

Монеты Бадена 1825 года

Золотые монеты

Аверс
Реверс
10 гульденов 1825
Средняя цена 11000 $
Продажи
0 3
Аверс
Реверс
5 гульденов 1825
Средняя цена 3800 $
Продажи
0 11

Серебряные монеты

Аверс
Реверс
2 гульдена 1825
Средняя цена 580 $
Продажи
0 45
Аверс
Реверс
1 гульден 1825
Средняя цена 1900 $
Продажи
0 21
Аверс
Реверс
3 крейцера 1825
Средняя цена 160 $
Продажи
0 1

Медные монеты

Аверс
Реверс
1 крейцер 1825
Средняя цена 80 $
Продажи
0 12
Аверс
Реверс
1/2 крейцера 1825
Средняя цена
Продажи
0 0
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