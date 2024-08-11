Баден Период: 1802-1871 1802-1871
10 гульденов 1825 года (Баден, Людвиг I)
Фотография: Fritz Rudolf Künker, Lübke & Wiedemann
Техническая информация
- Металл Золото (0,902)
- Вес 6,878 гр
- Чистого золота (0,1995 oz) 6,204 гр
- Диаметр 24 мм
- Гурт Надпись
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Баден
- Период Людвиг I
- Номинал 10 гульденов
- Год 1825
- Правитель Людвиг I (Великий герцог Баденский)
- Монетный двор Мангейм
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (3)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость баденской монеты 10 гульденов 1825 года. Это золотая монета периода Людвига I отчеканена на Мангейм монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 1195 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 8500 EUR. Торги состоялись 27 января 2011.
Сохранность
Сохранность (слабы)
Сервис
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Продавец Künker
Дата 27 января 2011
Сохранность AU58 NGC
Цена
11653 $
Цена в валюте аукциона 8500 EUR
Где продать?
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