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Баден Период: 1802-1871 1802-1871

10 гульденов 1825 года (Баден, Людвиг I)

Аверс монеты - 10 гульденов 1825 года - цена золотой монеты - Баден, Людвиг I Реверс монеты - 10 гульденов 1825 года - цена золотой монеты - Баден, Людвиг I

Фотография: Fritz Rudolf Künker, Lübke & Wiedemann

Техническая информация

  • Металл Золото (0,902)
  • Вес 6,878 гр
  • Чистого золота (0,1995 oz) 6,204 гр
  • Диаметр 24 мм
  • Гурт Надпись
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Баден
  • Период Людвиг I
  • Номинал 10 гульденов
  • Год 1825
  • Правитель Людвиг I (Великий герцог Баденский)
  • Монетный двор Мангейм
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (3)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость баденской монеты 10 гульденов 1825 года. Это золотая монета периода Людвига I отчеканена на Мангейм монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 1195 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 8500 EUR. Торги состоялись 27 января 2011.

Сохранность
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Баден 10 гульденов 1825 на аукционе Künker - June 21, 2012
Продавец Künker
Дата 21 июня 2012
Сохранность XF
Цена
10115 $
Цена в валюте аукциона 8000 EUR
Баден 10 гульденов 1825 на аукционе Künker - January 27, 2011
Продавец Künker
Дата 27 января 2011
Сохранность AU58 NGC
Цена
11653 $
Цена в валюте аукциона 8500 EUR
Баден 10 гульденов 1825 на аукционе Heritage - May 31, 2009
Баден 10 гульденов 1825 на аукционе Heritage - May 31, 2009
Продавец Heritage
Дата 31 мая 2009
Сохранность AU58 NGC
Цена
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Где продать?

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