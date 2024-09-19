Баден Период: 1802-1871 1802-1871
1 гульден 1825 года (Баден, Людвиг I)
Фотография: WAG online Auktionen oHG
Техническая информация
- Металл Серебро (0,750)
- Вес 12,727 гр
- Чистого серебра (0,3069 oz) 9,5452 гр
- Диаметр 33 мм
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Баден
- Период Людвиг I
- Номинал 1 гульден
- Год 1825
- Правитель Людвиг I (Великий герцог Баденский)
- Монетный двор Мангейм
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (21)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость баденской монеты 1 гульден 1825 года. Это серебряная монета периода Людвига I отчеканена на Мангейм монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 3563 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 3300 EUR. Торги состоялись 21 июня 2010.
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Продавец Gorny & Mosch
Дата 20 апреля 2021
Сохранность AU
Цена
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Продавец Sonntag
Дата 26 ноября 2019
Сохранность AU
Цена
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Продавец Gorny & Mosch
Дата 16 октября 2019
Сохранность AU
Цена
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Продавец HIRSCH
Дата 23 сентября 2016
Сохранность AU
Цена
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Продавец Westfälische
Дата 17 сентября 2013
Сохранность AU
Цена
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Продавец Westfälische
Дата 17 сентября 2013
Сохранность XF
Цена
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Продавец Künker
Дата 28 августа 2013
Сохранность VF
Цена
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Где продать?
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