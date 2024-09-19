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Баден Период: 1802-1871 1802-1871

1 гульден 1825 года (Баден, Людвиг I)

Аверс монеты - 1 гульден 1825 года - цена серебряной монеты - Баден, Людвиг I Реверс монеты - 1 гульден 1825 года - цена серебряной монеты - Баден, Людвиг I

Фотография: WAG online Auktionen oHG

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,750)
  • Вес 12,727 гр
  • Чистого серебра (0,3069 oz) 9,5452 гр
  • Диаметр 33 мм
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Баден
  • Период Людвиг I
  • Номинал 1 гульден
  • Год 1825
  • Правитель Людвиг I (Великий герцог Баденский)
  • Монетный двор Мангейм
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (21)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость баденской монеты 1 гульден 1825 года. Это серебряная монета периода Людвига I отчеканена на Мангейм монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 3563 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 3300 EUR. Торги состоялись 21 июня 2010.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Баден 1 гульден 1825 на аукционе Künker - March 25, 2022
Продавец Künker
Дата 25 марта 2022
Сохранность AU
Цена
2422 $
Цена в валюте аукциона 2200 EUR
Баден 1 гульден 1825 на аукционе Gorny & Mosch - October 12, 2021
Продавец Gorny & Mosch
Дата 12 октября 2021
Сохранность MS63 NGC
Цена
Баден 1 гульден 1825 на аукционе Künker - July 1, 2021
Продавец Künker
Дата 1 июля 2021
Сохранность XF
Цена
1421 $
Цена в валюте аукциона 1200 EUR
Баден 1 гульден 1825 на аукционе Gorny & Mosch - April 20, 2021
Продавец Gorny & Mosch
Дата 20 апреля 2021
Сохранность AU
Цена
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Баден 1 гульден 1825 на аукционе WAG - September 6, 2020
Продавец WAG
Дата 6 сентября 2020
Сохранность XF
Цена
Баден 1 гульден 1825 на аукционе Künker - June 25, 2020
Продавец Künker
Дата 25 июня 2020
Сохранность AU
Цена
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Баден 1 гульден 1825 на аукционе WAG - February 16, 2020
Продавец WAG
Дата 16 февраля 2020
Сохранность AU
Цена
Баден 1 гульден 1825 на аукционе Sonntag - November 26, 2019
Продавец Sonntag
Дата 26 ноября 2019
Сохранность AU
Цена
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Баден 1 гульден 1825 на аукционе Gorny & Mosch - October 16, 2019
Продавец Gorny & Mosch
Дата 16 октября 2019
Сохранность AU
Цена
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Баден 1 гульден 1825 на аукционе Westfälische - September 18, 2018
Продавец Westfälische
Дата 18 сентября 2018
Сохранность XF
Цена
Баден 1 гульден 1825 на аукционе WAG - September 2, 2018
Продавец WAG
Дата 2 сентября 2018
Сохранность AU
Цена
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Баден 1 гульден 1825 на аукционе Grün - November 9, 2016
Продавец Grün
Дата 9 ноября 2016
Сохранность VF
Цена
Баден 1 гульден 1825 на аукционе HIRSCH - September 23, 2016
Продавец HIRSCH
Дата 23 сентября 2016
Сохранность AU
Цена
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Баден 1 гульден 1825 на аукционе WAG - February 8, 2015
Продавец WAG
Дата 8 февраля 2015
Сохранность VF
Цена
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Баден 1 гульден 1825 на аукционе Westfälische - September 17, 2013
Продавец Westfälische
Дата 17 сентября 2013
Сохранность AU
Цена
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Баден 1 гульден 1825 на аукционе Westfälische - September 17, 2013
Продавец Westfälische
Дата 17 сентября 2013
Сохранность XF
Цена
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Баден 1 гульден 1825 на аукционе Künker - August 28, 2013
Продавец Künker
Дата 28 августа 2013
Сохранность VF
Цена
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Баден 1 гульден 1825 на аукционе Grün - November 14, 2012
Продавец Grün
Дата 14 ноября 2012
Сохранность VF
Цена
Баден 1 гульден 1825 на аукционе Künker - June 21, 2010
Продавец Künker
Дата 21 июня 2010
Сохранность AU
Цена
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Баден 1 гульден 1825 на аукционе UBS - September 4, 2007
Продавец UBS
Дата 4 сентября 2007
Сохранность VF
Цена
Баден 1 гульден 1825 на аукционе Künker - September 26, 2005
Продавец Künker
Дата 26 сентября 2005
Сохранность VF
Цена
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Где продать?

Для продажи 1 гульден 1825 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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