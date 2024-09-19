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Баден Период: 1802-1871 1802-1871

Серебряные монеты 1 гульден Людвига I - Баден

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1 гульден 1821-1825

Год Знак Описание Продажи Продажи
1821 0 221822 0 51823 0 101824 0 141825 0 21
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1 гульден 1826

Год Знак Описание Продажи Продажи
1826 0 16
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