Баден Период: 1802-1871 1802-1871
1 гульден 1824 года (Баден, Людвиг I)
Техническая информация
- Металл Серебро (0,750)
- Вес 12,727 гр
- Чистого серебра (0,3069 oz) 9,5452 гр
- Диаметр 33 мм
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Баден
- Период Людвиг I
- Номинал 1 гульден
- Год 1824
- Правитель Людвиг I (Великий герцог Баденский)
- Монетный двор Мангейм
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (14)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость баденской монеты 1 гульден 1824 года. Это серебряная монета периода Людвига I отчеканена на Мангейм монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 2393 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 2400 EUR. Торги состоялись 27 сентября 2016.
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Продавец Künker
Дата 28 сентября 2016
Сохранность AU
Цена
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