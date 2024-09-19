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Баден Период: 1802-1871 1802-1871

1 гульден 1824 года (Баден, Людвиг I)

Аверс монеты - 1 гульден 1824 года - цена серебряной монеты - Баден, Людвиг I Реверс монеты - 1 гульден 1824 года - цена серебряной монеты - Баден, Людвиг I

Фотография: Fritz Rudolf Künker - Lübke & Wiedemann

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,750)
  • Вес 12,727 гр
  • Чистого серебра (0,3069 oz) 9,5452 гр
  • Диаметр 33 мм
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Баден
  • Период Людвиг I
  • Номинал 1 гульден
  • Год 1824
  • Правитель Людвиг I (Великий герцог Баденский)
  • Монетный двор Мангейм
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (14)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость баденской монеты 1 гульден 1824 года. Это серебряная монета периода Людвига I отчеканена на Мангейм монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 2393 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 2400 EUR. Торги состоялись 27 сентября 2016.

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  • VL Nummus (1)
  • WAG (2)
Баден 1 гульден 1824 на аукционе Sonntag - July 3, 2024
Продавец Sonntag
Дата 3 июля 2024
Сохранность Нет оценки
Цена
Баден 1 гульден 1824 на аукционе Künker - March 24, 2023
Продавец Künker
Дата 24 марта 2023
Сохранность AU
Цена
1950 $
Цена в валюте аукциона 1800 EUR
Баден 1 гульден 1824 на аукционе VL Nummus - October 25, 2020
Продавец VL Nummus
Дата 25 октября 2020
Сохранность UNC
Цена
1778 $
Цена в валюте аукциона 1500 EUR
Баден 1 гульден 1824 на аукционе Künker - June 25, 2019
Продавец Künker
Дата 25 июня 2019
Сохранность AU
Цена
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Баден 1 гульден 1824 на аукционе Künker - June 19, 2018
Продавец Künker
Дата 19 июня 2018
Сохранность AU
Цена
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Баден 1 гульден 1824 на аукционе Künker - June 28, 2017
Продавец Künker
Дата 28 июня 2017
Сохранность AU
Цена
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Баден 1 гульден 1824 на аукционе Künker - September 28, 2016
Продавец Künker
Дата 28 сентября 2016
Сохранность AU
Цена
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Баден 1 гульден 1824 на аукционе HIRSCH - May 4, 2016
Продавец HIRSCH
Дата 4 мая 2016
Сохранность UNC
Цена
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Баден 1 гульден 1824 на аукционе HIRSCH - September 26, 2015
Продавец HIRSCH
Дата 26 сентября 2015
Сохранность UNC
Цена
Баден 1 гульден 1824 на аукционе WAG - June 15, 2014
Продавец WAG
Дата 15 июня 2014
Сохранность VF
Цена
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Баден 1 гульден 1824 на аукционе WAG - May 11, 2014
Продавец WAG
Дата 11 мая 2014
Сохранность VF
Цена
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Баден 1 гульден 1824 на аукционе Grün - November 16, 2011
Продавец Grün
Дата 16 ноября 2011
Сохранность XF
Цена
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Баден 1 гульден 1824 на аукционе UBS - September 4, 2007
Продавец UBS
Дата 4 сентября 2007
Сохранность VF
Цена
Баден 1 гульден 1824 на аукционе Künker - September 28, 2006
Продавец Künker
Дата 28 сентября 2006
Сохранность VF
Цена
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Где продать?

Для продажи 1 гульден 1824 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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