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Баден Период: 1802-1871 1802-1871

Монеты Бадена 1824 года

Золотые монеты

Аверс
Реверс
10 гульденов 1824
Средняя цена 12000 $
Продажи
0 3
Аверс
Реверс
5 гульденов 1824
Средняя цена 3000 $
Продажи
0 8

Серебряные монеты

Аверс
Реверс
2 гульдена 1824
Средняя цена 500 $
Продажи
0 19
Аверс
Реверс
1 гульден 1824
Средняя цена 1500 $
Продажи
0 14
Аверс
Реверс
3 крейцера 1824
Средняя цена 160 $
Продажи
0 9

Медные монеты

Аверс
Реверс
1 крейцер 1824
Средняя цена 130 $
Продажи
0 3
Аверс
Реверс
1/2 крейцера 1824
Средняя цена 100 $
Продажи
0 2
Аверс
Реверс
1/4 крейцера 1824
Средняя цена 40 $
Продажи
0 13
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