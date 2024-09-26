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Баден Период: 1802-1871 1802-1871

10 гульденов 1824 года (Баден, Людвиг I)

Аверс монеты - 10 гульденов 1824 года - цена золотой монеты - Баден, Людвиг I Реверс монеты - 10 гульденов 1824 года - цена золотой монеты - Баден, Людвиг I

Фотография: Auktionen Münzhandlung Sonntag

Техническая информация

  • Металл Золото (0,902)
  • Вес 6,878 гр
  • Чистого золота (0,1995 oz) 6,204 гр
  • Диаметр 24 мм
  • Гурт Надпись
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Баден
  • Период Людвиг I
  • Номинал 10 гульденов
  • Год 1824
  • Правитель Людвиг I (Великий герцог Баденский)
  • Монетный двор Мангейм
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (3)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость баденской монеты 10 гульденов 1824 года. Это золотая монета периода Людвига I отчеканена на Мангейм монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 4508 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 11000 EUR. Торги состоялись 20 июня 2012.

Сохранность
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  • Künker (1)
  • Sonntag (1)
Баден 10 гульденов 1824 на аукционе Sonntag - December 6, 2016
Продавец Sonntag
Дата 6 декабря 2016
Сохранность AU
Цена
9673 $
Цена в валюте аукциона 9000 EUR
Баден 10 гульденов 1824 на аукционе Künker - June 21, 2012
Продавец Künker
Дата 21 июня 2012
Сохранность AU
Цена
13908 $
Цена в валюте аукциона 11000 EUR
Баден 10 гульденов 1824 на аукционе Baldwin's - September 25, 2007
Продавец Baldwin's
Дата 25 сентября 2007
Сохранность UNC PL
Цена

Где продать?

Для продажи 10 гульденов 1824 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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