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Баден Период: 1802-1871 1802-1871

3 крейцера 1824 года (Баден, Людвиг I)

Аверс монеты - 3 крейцера 1824 года - цена серебряной монеты - Баден, Людвиг I Реверс монеты - 3 крейцера 1824 года - цена серебряной монеты - Баден, Людвиг I

Фотография: Auktionen Münzhandlung Sonntag

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,312)
  • Вес 1,247 гр
  • Чистого серебра (0,0125 oz) 0,3891 гр
  • Диаметр 17 мм
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Баден
  • Период Людвиг I
  • Номинал 3 крейцера
  • Год 1824
  • Правитель Людвиг I (Великий герцог Баденский)
  • Монетный двор Мангейм
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (9)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость баденской монеты 3 крейцера 1824 года. Это серебряная монета периода Людвига I отчеканена на Мангейм монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 1868 проданному на аукционе Westfälische Auktionsgesellschaft за 160 EUR. Торги состоялись 17 сентября 2013.

Сохранность
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  • Grün (1)
  • Höhn (1)
  • Münz Zentrum Rheinland (2)
  • Münzen & Medaillen (1)
  • Sonntag (2)
  • WAG (1)
  • Westfälische (1)
Баден 3 крейцера 1824 на аукционе WAG - December 10, 2023
Продавец WAG
Дата 10 декабря 2023
Сохранность VF
Цена
65 $
Цена в валюте аукциона 60 EUR
Баден 3 крейцера 1824 на аукционе Sonntag - December 7, 2023
Продавец Sonntag
Дата 7 декабря 2023
Сохранность XF
Цена
151 $
Цена в валюте аукциона 140 EUR
Баден 3 крейцера 1824 на аукционе Münz Zentrum Rheinland - September 23, 2022
Продавец Münz Zentrum Rheinland
Дата 23 сентября 2022
Сохранность XF
Цена
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Баден 3 крейцера 1824 на аукционе Münz Zentrum Rheinland - September 17, 2021
Продавец Münz Zentrum Rheinland
Дата 17 сентября 2021
Сохранность XF
Цена
Баден 3 крейцера 1824 на аукционе Sonntag - May 31, 2017
Продавец Sonntag
Дата 31 мая 2017
Сохранность AU
Цена
Баден 3 крейцера 1824 на аукционе Grün - November 9, 2016
Продавец Grün
Дата 9 ноября 2016
Сохранность XF
Цена
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Баден 3 крейцера 1824 на аукционе Höhn - October 22, 2016
Продавец Höhn
Дата 22 октября 2016
Сохранность AU
Цена
Баден 3 крейцера 1824 на аукционе Westfälische - September 18, 2013
Продавец Westfälische
Дата 18 сентября 2013
Сохранность XF
Цена
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Баден 3 крейцера 1824 на аукционе Münzen & Medaillen - November 6, 2002
Продавец Münzen & Medaillen
Дата 6 ноября 2002
Сохранность VF
Цена

Где продать?

Для продажи 3 крейцера 1824 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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