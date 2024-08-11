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Баден Период: 1802-1871 1802-1871

Серебряные монеты 3 крейцера Людвига I - Баден

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3 крейцера 1819-1820

Год Знак Описание Продажи Продажи
1819 0 11820 0 8
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3 крейцера 1820-1825

Год Знак Описание Продажи Продажи
1820 0 101821 0 31824 0 91825 0 1
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3 крейцера 1829-1830

Год Знак Описание Продажи Продажи
1829 0 101830 0 30
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