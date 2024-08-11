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Цена монет Бадена
Людвиг I
3 крейцера
Баден
Период:
1802-1871
1802-1871
Карл Фридрих
1802-1811
Карл Людвиг Фридрих
1811-1818
Людвиг I
1818-1830
Леопольд
1830-1852
Фридрих I
1852-1871
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Цена монет Бадена
Людвиг I
3 крейцера
Серебряные монеты 3 крейцера Людвига I - Баден
3 крейцера 1819-1820
Год
Знак
Описание
Продажи
Продажи
1819
0
1
1820
0
8
3 крейцера 1820-1825
Год
Знак
Описание
Продажи
Продажи
1820
0
10
1821
0
3
1824
0
9
1825
0
1
3 крейцера 1829-1830
Год
Знак
Описание
Продажи
Продажи
1829
0
10
1830
0
30
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баденские монеты номиналом 3 крейцера
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Баден
Период
1802-1871
Карл Фридрих
1802-1811
Карл Людвиг Фридрих
1811-1818
Людвиг I
1818-1830
Леопольд
1830-1852
Фридрих I
1852-1871
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