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Баден Период: 1802-1871 1802-1871

3 крейцера 1821 года (Баден, Людвиг I)

Аверс монеты - 3 крейцера 1821 года - цена серебряной монеты - Баден, Людвиг I Реверс монеты - 3 крейцера 1821 года - цена серебряной монеты - Баден, Людвиг I

Фотография: Heidelberger Münzhandlung Herbert Grün

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,312)
  • Вес 1,247 гр
  • Чистого серебра (0,0125 oz) 0,3891 гр
  • Диаметр 17 мм
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Баден
  • Период Людвиг I
  • Номинал 3 крейцера
  • Год 1821
  • Правитель Людвиг I (Великий герцог Баденский)
  • Монетный двор Мангейм
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (3)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость баденской монеты 3 крейцера 1821 года. Это серебряная монета периода Людвига I отчеканена на Мангейм монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 802 проданному на аукционе Heidelberger Münzhandlung Herbert Grün за 240 EUR. Торги состоялись 12 мая 2015.

Сохранность
  • Все фирмы
  • CHS Basel Numismatics (1)
  • Grün (1)
  • Teutoburger (1)
Баден 3 крейцера 1821 на аукционе CHS Basel Numismatics - October 31, 2023
Продавец CHS Basel Numismatics
Дата 31 октября 2023
Сохранность XF
Цена
Баден 3 крейцера 1821 на аукционе Teutoburger - May 27, 2017
Продавец Teutoburger
Дата 27 мая 2017
Сохранность XF
Цена
257 $
Цена в валюте аукциона 230 EUR
Баден 3 крейцера 1821 на аукционе Grün - May 13, 2015
Продавец Grün
Дата 13 мая 2015
Сохранность AU
Цена
271 $
Цена в валюте аукциона 240 EUR

Где продать?

Для продажи 3 крейцера 1821 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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