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1821
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1802-1871
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Карл Фридрих
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1821
Монеты Бадена 1821 года
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Золотые монеты
10 гульденов 1821
Средняя цена
7700 $
Продажи
0
7
5 гульденов 1821
Средняя цена
5800 $
Продажи
0
3
Серебряные монеты
Талер 1821
Средняя цена
630 $
Продажи
0
7
2 гульдена 1821
Средняя цена
1000 $
Продажи
0
20
1 гульден 1821
Средняя цена
410 $
Продажи
0
22
6 крейцеров 1821
Средняя цена
410 $
Продажи
0
28
3 крейцера 1821
Средняя цена
260 $
Продажи
0
3
Медные монеты
1 крейцер 1821
Средняя цена
130 $
Продажи
0
1
1/2 крейцера 1821
Средняя цена
150 $
Продажи
0
3
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Период
1802-1871
Карл Фридрих
1802-1811
Карл Людвиг Фридрих
1811-1818
Людвиг I
1818-1830
Леопольд
1830-1852
Фридрих I
1852-1871
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