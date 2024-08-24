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Баден Период: 1802-1871 1802-1871

Монеты Бадена 1821 года

Золотые монеты

Аверс
Реверс
10 гульденов 1821
Средняя цена 7700 $
Продажи
0 7
Аверс
Реверс
5 гульденов 1821
Средняя цена 5800 $
Продажи
0 3

Серебряные монеты

Аверс
Реверс
Талер 1821
Средняя цена 630 $
Продажи
0 7
Аверс
Реверс
2 гульдена 1821
Средняя цена 1000 $
Продажи
0 20
Аверс
Реверс
1 гульден 1821
Средняя цена 410 $
Продажи
0 22
Аверс
Реверс
6 крейцеров 1821
Средняя цена 410 $
Продажи
0 28
Аверс
Реверс
3 крейцера 1821
Средняя цена 260 $
Продажи
0 3

Медные монеты

Аверс
Реверс
1 крейцер 1821
Средняя цена 130 $
Продажи
0 1
Аверс
Реверс
1/2 крейцера 1821
Средняя цена 150 $
Продажи
0 3
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