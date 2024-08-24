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Баден Период: 1802-1871 1802-1871

1 крейцер 1821 года (Баден, Людвиг I)

Аверс монеты - 1 крейцер 1821 года - цена монеты - Баден, Людвиг I Реверс монеты - 1 крейцер 1821 года - цена монеты - Баден, Людвиг I

Фотография: Teutoburger Münzauktion GmbH

Техническая информация

  • Металл Медь
  • Вес 4,05 гр
  • Диаметр 24 мм
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Баден
  • Период Людвиг I
  • Номинал 1 крейцер
  • Год 1821
  • Правитель Людвиг I (Великий герцог Баденский)
  • Монетный двор Мангейм
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (1)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость баденской монеты 1 крейцер 1821 года. Это медная монета периода Людвига I отчеканена на Мангейм монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 1356 проданному на аукционе Teutoburger Münzauktion GmbH за 120 EUR. Торги состоялись 24 февраля 2017.

Сохранность
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  • Teutoburger (1)
Баден 1 крейцер 1821 на аукционе Teutoburger - February 25, 2017
Продавец Teutoburger
Дата 25 февраля 2017
Сохранность AU
Цена
******
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Где продать?

Для продажи 1 крейцер 1821 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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