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Баден Период: 1802-1871 1802-1871

1/2 крейцера 1821 года (Баден, Людвиг I)

Аверс монеты - 1/2 крейцера 1821 года - цена монеты - Баден, Людвиг I Реверс монеты - 1/2 крейцера 1821 года - цена монеты - Баден, Людвиг I

Фотография: Dr. Busso Peus Nachf.

Техническая информация

  • Металл Медь
  • Вес 1,7 гр
  • Диаметр 22 мм
  • Гурт Гладкий
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Баден
  • Период Людвиг I
  • Номинал 1/2 крейцера
  • Год 1821
  • Правитель Людвиг I (Великий герцог Баденский)
  • Монетный двор Мангейм
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (3)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость баденской монеты 1/2 крейцера 1821 года. Это медная монета периода Людвига I отчеканена на Мангейм монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 2635 проданному на аукционе Dr. Busso Peus Nachf. за 130 EUR. Торги состоялись 7 ноября 2012.

Сохранность
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  • Busso Peus (1)
  • Russiancoin (1)
  • Sonntag (1)
Баден 1/2 крейцера 1821 на аукционе Sonntag - December 7, 2023
Продавец Sonntag
Дата 7 декабря 2023
Сохранность XF
Цена
151 $
Цена в валюте аукциона 140 EUR
Баден 1/2 крейцера 1821 на аукционе Russiancoin - June 23, 2022
Продавец Russiancoin
Дата 23 июня 2022
Сохранность Нет оценки
Цена
118 $
Цена в валюте аукциона 6500 RUB
Баден 1/2 крейцера 1821 на аукционе Busso Peus - November 9, 2012
Продавец Busso Peus
Дата 9 ноября 2012
Сохранность XF
Цена
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Где продать?

Для продажи 1/2 крейцера 1821 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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