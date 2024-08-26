Баден Период: 1802-1871 1802-1871
2 гульдена 1821 года (Баден, Людвиг I)
Фотография: Rhenumis
Техническая информация
- Металл Серебро (0,750)
- Вес 25,454 гр
- Чистого серебра (0,6138 oz) 19,0905 гр
- Диаметр 38,5 мм
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Баден
- Период Людвиг I
- Номинал 2 гульдена
- Год 1821
- Правитель Людвиг I (Великий герцог Баденский)
- Монетный двор Мангейм
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (20)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость баденской монеты 2 гульдена 1821 года. Это серебряная монета периода Людвига I отчеканена на Мангейм монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 772 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 2400 EUR. Торги состоялись 29 июня 2021.
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Продавец Rhenumis
Дата 27 ноября 2020
Сохранность UNC
Цена
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Продавец Teutoburger
Дата 9 сентября 2017
Сохранность VF
Цена
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