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Баден Период: 1802-1871 1802-1871

2 гульдена 1821 года (Баден, Людвиг I)

Аверс монеты - 2 гульдена 1821 года - цена серебряной монеты - Баден, Людвиг I Реверс монеты - 2 гульдена 1821 года - цена серебряной монеты - Баден, Людвиг I

Фотография: Rhenumis

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,750)
  • Вес 25,454 гр
  • Чистого серебра (0,6138 oz) 19,0905 гр
  • Диаметр 38,5 мм
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Баден
  • Период Людвиг I
  • Номинал 2 гульдена
  • Год 1821
  • Правитель Людвиг I (Великий герцог Баденский)
  • Монетный двор Мангейм
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (20)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость баденской монеты 2 гульдена 1821 года. Это серебряная монета периода Людвига I отчеканена на Мангейм монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 772 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 2400 EUR. Торги состоялись 29 июня 2021.

Сохранность
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  • Emporium Hamburg (1)
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  • Rhenumis (1)
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  • Sonntag (2)
  • Teutoburger (2)
  • UBS (1)
Баден 2 гульдена 1821 на аукционе Künker - June 19, 2024
Продавец Künker
Дата 19 июня 2024
Сохранность UNC
Цена
2148 $
Цена в валюте аукциона 2000 EUR
Баден 2 гульдена 1821 на аукционе Möller - May 22, 2024
Продавец Möller
Дата 22 мая 2024
Сохранность VF
Цена
195 $
Цена в валюте аукциона 180 EUR
Баден 2 гульдена 1821 на аукционе Künker - July 1, 2021
Продавец Künker
Дата 1 июля 2021
Сохранность UNC
Цена
******
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Баден 2 гульдена 1821 на аукционе SINCONA - May 18, 2021
Продавец SINCONA
Дата 18 мая 2021
Сохранность VF
Цена
******
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Баден 2 гульдена 1821 на аукционе Rhenumis - November 27, 2020
Продавец Rhenumis
Дата 27 ноября 2020
Сохранность UNC
Цена
******
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Баден 2 гульдена 1821 на аукционе SINCONA - October 20, 2020
Продавец SINCONA
Дата 20 октября 2020
Сохранность VF
Цена
Баден 2 гульдена 1821 на аукционе Künker - June 19, 2018
Продавец Künker
Дата 19 июня 2018
Сохранность AU
Цена
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Баден 2 гульдена 1821 на аукционе Sonntag - June 5, 2018
Продавец Sonntag
Дата 5 июня 2018
Сохранность XF
Цена
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Баден 2 гульдена 1821 на аукционе Emporium Hamburg - November 18, 2017
Продавец Emporium Hamburg
Дата 18 ноября 2017
Сохранность UNC
Цена
Баден 2 гульдена 1821 на аукционе Teutoburger - September 9, 2017
Продавец Teutoburger
Дата 9 сентября 2017
Сохранность VF
Цена
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Баден 2 гульдена 1821 на аукционе Sonntag - May 31, 2017
Продавец Sonntag
Дата 31 мая 2017
Сохранность AU
Цена
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Баден 2 гульдена 1821 на аукционе Teutoburger - May 27, 2017
Продавец Teutoburger
Дата 27 мая 2017
Сохранность UNC
Цена
Баден 2 гульдена 1821 на аукционе Grün - November 9, 2016
Продавец Grün
Дата 9 ноября 2016
Сохранность VF
Цена
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Баден 2 гульдена 1821 на аукционе HIRSCH - May 9, 2014
Продавец HIRSCH
Дата 9 мая 2014
Сохранность AU
Цена
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Баден 2 гульдена 1821 на аукционе HIRSCH - September 28, 2013
Продавец HIRSCH
Дата 28 сентября 2013
Сохранность AU
Цена
Баден 2 гульдена 1821 на аукционе HIRSCH - February 9, 2013
Продавец HIRSCH
Дата 9 февраля 2013
Сохранность AU
Цена
Баден 2 гульдена 1821 на аукционе HIRSCH - May 4, 2012
Продавец HIRSCH
Дата 4 мая 2012
Сохранность AU
Цена
Баден 2 гульдена 1821 на аукционе HIRSCH - September 24, 2011
Продавец HIRSCH
Дата 24 сентября 2011
Сохранность AU
Цена
Баден 2 гульдена 1821 на аукционе HIRSCH - February 18, 2011
Продавец HIRSCH
Дата 18 февраля 2011
Сохранность AU
Цена
Баден 2 гульдена 1821 на аукционе UBS - September 4, 2007
Продавец UBS
Дата 4 сентября 2007
Сохранность VF
Цена

Где продать?

Для продажи 2 гульдена 1821 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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