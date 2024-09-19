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Баден Период: 1802-1871 1802-1871

6 крейцеров 1821 года (Баден, Людвиг I)

Аверс монеты - 6 крейцеров 1821 года - цена серебряной монеты - Баден, Людвиг I Реверс монеты - 6 крейцеров 1821 года - цена серебряной монеты - Баден, Людвиг I

Фотография: Münzenhandlung Harald Möller GmbH

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,375)
  • Вес 2,227 гр
  • Чистого серебра (0,0268 oz) 0,8351 гр
  • Диаметр 20 мм
  • Гурт Гладкий
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Баден
  • Период Людвиг I
  • Номинал 6 крейцеров
  • Год 1821
  • Правитель Людвиг I (Великий герцог Баденский)
  • Монетный двор Мангейм
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (28)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость баденской монеты 6 крейцеров 1821 года. Это серебряная монета периода Людвига I отчеканена на Мангейм монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 3625 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 550 EUR. Торги состоялись 13 марта 2007.

Сохранность
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  • Westfälische (2)
Баден 6 крейцеров 1821 на аукционе Höhn - April 19, 2024
Продавец Höhn
Дата 19 апреля 2024
Сохранность VF
Цена
Баден 6 крейцеров 1821 на аукционе Möller - November 16, 2023
Продавец Möller
Дата 16 ноября 2023
Сохранность UNC
Цена
239 $
Цена в валюте аукциона 220 EUR
Баден 6 крейцеров 1821 на аукционе Möller - June 1, 2023
Продавец Möller
Дата 1 июня 2023
Сохранность UNC
Цена
428 $
Цена в валюте аукциона 400 EUR
Баден 6 крейцеров 1821 на аукционе Möller - June 13, 2022
Продавец Möller
Дата 13 июня 2022
Сохранность UNC
Цена
Баден 6 крейцеров 1821 на аукционе Sonntag - May 31, 2022
Продавец Sonntag
Дата 31 мая 2022
Сохранность UNC
Цена
Баден 6 крейцеров 1821 на аукционе Möller - June 8, 2021
Продавец Möller
Дата 8 июня 2021
Сохранность UNC
Цена
Баден 6 крейцеров 1821 на аукционе Möller - June 3, 2019
Продавец Möller
Дата 3 июня 2019
Сохранность UNC
Цена
Баден 6 крейцеров 1821 на аукционе Möller - April 9, 2018
Продавец Möller
Дата 9 апреля 2018
Сохранность AU
Цена
Баден 6 крейцеров 1821 на аукционе Teutoburger - February 24, 2018
Продавец Teutoburger
Дата 24 февраля 2018
Сохранность XF
Цена
Баден 6 крейцеров 1821 на аукционе Künker - December 7, 2017
Продавец Künker
Дата 7 декабря 2017
Сохранность XF
Цена
Баден 6 крейцеров 1821 на аукционе Möller - November 5, 2017
Продавец Möller
Дата 5 ноября 2017
Сохранность AU
Цена
Баден 6 крейцеров 1821 на аукционе Sonntag - May 31, 2017
Продавец Sonntag
Дата 31 мая 2017
Сохранность UNC
Цена
Баден 6 крейцеров 1821 на аукционе Teutoburger - May 27, 2017
Продавец Teutoburger
Дата 27 мая 2017
Сохранность AU
Цена
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Баден 6 крейцеров 1821 на аукционе Teutoburger - May 27, 2017
Продавец Teutoburger
Дата 27 мая 2017
Сохранность XF
Цена
Баден 6 крейцеров 1821 на аукционе Grün - May 17, 2017
Продавец Grün
Дата 17 мая 2017
Сохранность UNC
Цена
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Баден 6 крейцеров 1821 на аукционе Möller - November 17, 2016
Продавец Möller
Дата 17 ноября 2016
Сохранность UNC
Цена
Баден 6 крейцеров 1821 на аукционе Möller - June 1, 2015
Продавец Möller
Дата 1 июня 2015
Сохранность AU
Цена
Баден 6 крейцеров 1821 на аукционе Möller - May 27, 2014
Продавец Möller
Дата 27 мая 2014
Сохранность AU
Цена
Баден 6 крейцеров 1821 на аукционе Möller - December 3, 2013
Продавец Möller
Дата 3 декабря 2013
Сохранность UNC
Цена
Баден 6 крейцеров 1821 на аукционе Grün - November 15, 2013
Продавец Grün
Дата 15 ноября 2013
Сохранность UNC
Цена
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Баден 6 крейцеров 1821 на аукционе Westfälische - September 18, 2013
Продавец Westfälische
Дата 18 сентября 2013
Сохранность XF
Цена
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Где продать?

Для продажи 6 крейцеров 1821 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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