Баден Период: 1802-1871 1802-1871
6 крейцеров 1821 года (Баден, Людвиг I)
Фотография: Münzenhandlung Harald Möller GmbH
Техническая информация
- Металл Серебро (0,375)
- Вес 2,227 гр
- Чистого серебра (0,0268 oz) 0,8351 гр
- Диаметр 20 мм
- Гурт Гладкий
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Баден
- Период Людвиг I
- Номинал 6 крейцеров
- Год 1821
- Правитель Людвиг I (Великий герцог Баденский)
- Монетный двор Мангейм
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (28)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость баденской монеты 6 крейцеров 1821 года. Это серебряная монета периода Людвига I отчеканена на Мангейм монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 3625 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 550 EUR. Торги состоялись 13 марта 2007.
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Продавец Teutoburger
Дата 27 мая 2017
Сохранность AU
Цена
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Продавец Grün
Дата 15 ноября 2013
Сохранность UNC
Цена
******
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