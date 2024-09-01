Баден Период: 1802-1871 1802-1871
10 гульденов 1821 года (Баден, Людвиг I)
Фотография: Fritz Rudolf Künker, Lübke & Wiedemann
Техническая информация
- Металл Золото (0,902)
- Вес 6,878 гр
- Чистого золота (0,1995 oz) 6,204 гр
- Диаметр 24 мм
- Гурт Надпись
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Баден
- Период Людвиг I
- Номинал 10 гульденов
- Год 1821
- Правитель Людвиг I (Великий герцог Баденский)
- Монетный двор Мангейм
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (7)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость баденской монеты 10 гульденов 1821 года. Это золотая монета периода Людвига I отчеканена на Мангейм монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 23918 проданному на аукционе Heritage Auctions за 9775 USD. Торги состоялись 2 января 2011.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец Künker
Дата 11 марта 2014
Сохранность MS63 NGC
Цена
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Продавец Heritage
Дата 3 января 2011
Сохранность MS63 NGC
Цена
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