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Баден Период: 1802-1871 1802-1871

1 гульден 1821 года (Баден, Людвиг I)

Аверс монеты - 1 гульден 1821 года - цена серебряной монеты - Баден, Людвиг I Реверс монеты - 1 гульден 1821 года - цена серебряной монеты - Баден, Людвиг I

Фотография: Emporium Hamburg Münzhandelsgesellschaft mbH

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,750)
  • Вес 12,727 гр
  • Чистого серебра (0,3069 oz) 9,5452 гр
  • Диаметр 33 мм
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Баден
  • Период Людвиг I
  • Номинал 1 гульден
  • Год 1821
  • Правитель Людвиг I (Великий герцог Баденский)
  • Монетный двор Мангейм
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (22)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость баденской монеты 1 гульден 1821 года. Это серебряная монета периода Людвига I отчеканена на Мангейм монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 2952 проданному на аукционе Teutoburger Münzauktion GmbH за 1550 EUR. Торги состоялись 26 мая 2017.

Сохранность
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  • Möller (5)
  • Teutoburger (1)
  • UBS (1)
  • WAG (5)
  • Westfälische (1)
Баден 1 гульден 1821 на аукционе WAG - December 8, 2019
Продавец WAG
Дата 8 декабря 2019
Сохранность XF
Цена
Баден 1 гульден 1821 на аукционе Möller - June 3, 2019
Продавец Möller
Дата 3 июня 2019
Сохранность XF
Цена
269 $
Цена в валюте аукциона 240 EUR
Баден 1 гульден 1821 на аукционе Möller - April 9, 2018
Продавец Möller
Дата 9 апреля 2018
Сохранность XF
Цена
Баден 1 гульден 1821 на аукционе WAG - April 8, 2018
Продавец WAG
Дата 8 апреля 2018
Сохранность XF
Цена
Баден 1 гульден 1821 на аукционе Möller - November 5, 2017
Продавец Möller
Дата 5 ноября 2017
Сохранность XF
Цена
Баден 1 гульден 1821 на аукционе Möller - June 9, 2017
Продавец Möller
Дата 9 июня 2017
Сохранность XF
Цена
Баден 1 гульден 1821 на аукционе Teutoburger - May 27, 2017
Продавец Teutoburger
Дата 27 мая 2017
Сохранность UNC
Цена
1734 $
Цена в валюте аукциона 1550 EUR
Баден 1 гульден 1821 на аукционе WAG - March 12, 2017
Продавец WAG
Дата 12 марта 2017
Сохранность VF
Цена
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Баден 1 гульден 1821 на аукционе Grün - November 9, 2016
Продавец Grün
Дата 9 ноября 2016
Сохранность VF
Цена
******
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Баден 1 гульден 1821 на аукционе WAG - October 2, 2016
Продавец WAG
Дата 2 октября 2016
Сохранность VF
Цена
Баден 1 гульден 1821 на аукционе Möller - April 19, 2016
Продавец Möller
Дата 19 апреля 2016
Сохранность XF
Цена
Баден 1 гульден 1821 на аукционе Westfälische - November 25, 2015
Продавец Westfälische
Дата 25 ноября 2015
Сохранность VF
Цена
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Баден 1 гульден 1821 на аукционе HIRSCH - September 26, 2015
Продавец HIRSCH
Дата 26 сентября 2015
Сохранность VF
Цена
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Баден 1 гульден 1821 на аукционе WAG - April 12, 2015
Продавец WAG
Дата 12 апреля 2015
Сохранность VF
Цена
Баден 1 гульден 1821 на аукционе HIRSCH - May 9, 2014
Продавец HIRSCH
Дата 9 мая 2014
Сохранность VF
Цена
Баден 1 гульден 1821 на аукционе HIRSCH - September 28, 2013
Продавец HIRSCH
Дата 28 сентября 2013
Сохранность VF
Цена
Баден 1 гульден 1821 на аукционе HIRSCH - May 4, 2013
Продавец HIRSCH
Дата 4 мая 2013
Сохранность VF
Цена
Баден 1 гульден 1821 на аукционе Emporium Hamburg - April 5, 2013
Продавец Emporium Hamburg
Дата 5 апреля 2013
Сохранность XF
Цена
Баден 1 гульден 1821 на аукционе Meister & Sonntag - November 27, 2012
Продавец Meister & Sonntag
Дата 27 ноября 2012
Сохранность VF
Цена
Баден 1 гульден 1821 на аукционе HIRSCH - February 11, 2012
Продавец HIRSCH
Дата 11 февраля 2012
Сохранность XF
Цена
Баден 1 гульден 1821 на аукционе Grün - May 25, 2011
Продавец Grün
Дата 25 мая 2011
Сохранность VF
Цена

Где продать?

Для продажи 1 гульден 1821 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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