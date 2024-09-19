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Баден Период: 1802-1871 1802-1871

Талер 1821 года (Баден, Людвиг I)

Аверс монеты - Талер 1821 года - цена серебряной монеты - Баден, Людвиг I Реверс монеты - Талер 1821 года - цена серебряной монеты - Баден, Людвиг I

Фотография: Emporium Hamburg Münzhandelsgesellschaft mbH

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,871)
  • Вес 29,516 гр
  • Чистого серебра (0,8265 oz) 25,7084 гр
  • Диаметр 39 мм
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Баден
  • Период Людвиг I
  • Номинал Талер
  • Год 1821
  • Правитель Людвиг I (Великий герцог Баденский)
  • Монетный двор Мангейм
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (7)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость баденской монеты Талер 1821 года. Это серебряная монета периода Людвига I отчеканена на Мангейм монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 1661 проданному на аукционе Emporium Hamburg Münzhandelsgesellschaft mbH за 740 EUR. Торги состоялись 14 ноября 2013.

Сохранность
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  • Cayón (1)
  • Emporium Hamburg (1)
  • Gärtner (1)
  • Grün (2)
  • Künker (1)
  • Sonntag (1)
Баден Талер 1821 на аукционе Künker - July 20, 2023
Продавец Künker
Дата 20 июля 2023
Сохранность VF
Цена
644 $
Цена в валюте аукциона 575 EUR
Баден Талер 1821 на аукционе Gärtner - February 7, 2020
Продавец Gärtner
Дата 7 февраля 2020
Сохранность VF
Цена
362 $
Цена в валюте аукциона 330 EUR
Баден Талер 1821 на аукционе Grün - November 12, 2019
Продавец Grün
Дата 12 ноября 2019
Сохранность VF
Цена
******
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Баден Талер 1821 на аукционе Sonntag - December 6, 2016
Продавец Sonntag
Дата 6 декабря 2016
Сохранность AU
Цена
******
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Баден Талер 1821 на аукционе Emporium Hamburg - November 15, 2013
Продавец Emporium Hamburg
Дата 15 ноября 2013
Сохранность XF
Цена
******
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Баден Талер 1821 на аукционе Grün - May 18, 2013
Продавец Grün
Дата 18 мая 2013
Сохранность XF
Цена
******
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Баден Талер 1821 на аукционе Cayón - February 25, 2010
Продавец Cayón
Дата 25 февраля 2010
Сохранность XF
Цена

Где продать?

Для продажи Талер 1821 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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