Каталог Поиск Аукционы Тарифы
Поиск
USD Валюта
language_ru Язык
flag
Баден Период: 1802-1871 1802-1871

3 крейцера 1820 года "Тип 1820-1825" (Баден, Людвиг I)

Аверс монеты - 3 крейцера 1820 года "Тип 1820-1825" - цена серебряной монеты - Баден, Людвиг I Реверс монеты - 3 крейцера 1820 года "Тип 1820-1825" - цена серебряной монеты - Баден, Людвиг I

Фотография: WAG online Auktionen oHG

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,312)
  • Вес 1,247 гр
  • Чистого серебра (0,0125 oz) 0,3891 гр
  • Диаметр 17 мм
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Баден
  • Период Людвиг I
  • Номинал 3 крейцера
  • Год 1820
  • Правитель Людвиг I (Великий герцог Баденский)
  • Монетный двор Мангейм
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (10)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость баденской монеты 3 крейцера 1820 года. Это серебряная монета периода Людвига I отчеканена на Мангейм монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 454 проданному на аукционе WAG online Auktionen oHG за 370 EUR. Торги состоялись 10 августа 2014.

Сохранность
  • Все фирмы
  • HIRSCH (5)
  • Jean ELSEN (2)
  • Sonntag (1)
  • WAG (2)
Баден 3 крейцера 1820 на аукционе Sonntag - December 7, 2023
Продавец Sonntag
Дата 7 декабря 2023
Сохранность AU
Цена
Баден 3 крейцера 1820 на аукционе HIRSCH - November 20, 2022
Продавец HIRSCH
Дата 20 ноября 2022
Сохранность AU
Цена
Баден 3 крейцера 1820 на аукционе HIRSCH - May 24, 2020
Продавец HIRSCH
Дата 24 мая 2020
Сохранность AU
Цена
Баден 3 крейцера 1820 на аукционе HIRSCH - February 14, 2019
Продавец HIRSCH
Дата 14 февраля 2019
Сохранность AU
Цена
Баден 3 крейцера 1820 на аукционе HIRSCH - May 12, 2017
Продавец HIRSCH
Дата 12 мая 2017
Сохранность AU
Цена
Баден 3 крейцера 1820 на аукционе WAG - May 7, 2017
Продавец WAG
Дата 7 мая 2017
Сохранность AU
Цена
253 $
Цена в валюте аукциона 230 EUR
Баден 3 крейцера 1820 на аукционе HIRSCH - September 23, 2016
Продавец HIRSCH
Дата 23 сентября 2016
Сохранность AU
Цена
Баден 3 крейцера 1820 на аукционе Jean ELSEN - September 12, 2014
Продавец Jean ELSEN
Дата 12 сентября 2014
Сохранность XF
Цена
155 $
Цена в валюте аукциона 120 EUR
Баден 3 крейцера 1820 на аукционе WAG - August 10, 2014
Продавец WAG
Дата 10 августа 2014
Сохранность AU
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Баден 3 крейцера 1820 на аукционе Jean ELSEN - June 13, 2014
Продавец Jean ELSEN
Дата 13 июня 2014
Сохранность AU
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка

Где продать?

Для продажи 3 крейцера 1820 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

Все фирмы 421
Популярные разделы
Каталог монет мира Каталог монет Бадена Каталог монет Людвига I Монеты Бадена 1820 года Все баденские монеты баденские серебряные монеты баденские монеты номиналом 3 крейцера Нумизматические аукционы
Лучшие предложения
Top lot
Top lot
Nomisma Spa
Аукцион 1 сент. 2024
Top lot
Top lot
Nomisma Spa
Аукцион 1 сент. 2024
Top lot
Top lot
ibercoin
Аукцион 26 сент. 2024
Категория
Год
Поиск