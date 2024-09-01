Баден Период: 1802-1871 1802-1871
3 крейцера 1820 года "Тип 1820-1825" (Баден, Людвиг I)
Фотография: WAG online Auktionen oHG
Техническая информация
- Металл Серебро (0,312)
- Вес 1,247 гр
- Чистого серебра (0,0125 oz) 0,3891 гр
- Диаметр 17 мм
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Баден
- Период Людвиг I
- Номинал 3 крейцера
- Год 1820
- Правитель Людвиг I (Великий герцог Баденский)
- Монетный двор Мангейм
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (10)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость баденской монеты 3 крейцера 1820 года. Это серебряная монета периода Людвига I отчеканена на Мангейм монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 454 проданному на аукционе WAG online Auktionen oHG за 370 EUR. Торги состоялись 10 августа 2014.
Сохранность
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Где продать?
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