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Баден Период: 1802-1871 1802-1871

Монеты Бадена 1820 года

Серебряные монеты

Аверс
Реверс
Талер 1820
Средняя цена 430 $
Продажи
0 11
Аверс
Реверс
6 крейцеров 1820
Средняя цена 530 $
Продажи
0 16
Аверс
Реверс
6 крейцеров 1820
Средняя цена 440 $
Продажи
0 10
Аверс
Реверс
3 крейцера 1820
Средняя цена 95 $
Продажи
0 8
Аверс
Реверс
3 крейцера 1820
Средняя цена 310 $
Продажи
0 10

Медные монеты

Аверс
Реверс
1 крейцер 1820
Средняя цена 120 $
Продажи
0 10
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