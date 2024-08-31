Баден Период: 1802-1871 1802-1871
Талер 1820 года (Баден, Людвиг I)
Фотография: Westfälische Auktionsgesellschaft
Техническая информация
- Металл Серебро (0,871)
- Вес 29,516 гр
- Чистого серебра (0,8265 oz) 25,7084 гр
- Диаметр 39 мм
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Баден
- Период Людвиг I
- Номинал Талер
- Год 1820
- Правитель Людвиг I (Великий герцог Баденский)
- Монетный двор Мангейм
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (11)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость баденской монеты Талер 1820 года. Это серебряная монета периода Людвига I отчеканена на Мангейм монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 588 проданному на аукционе Auktionen Münzhandlung Sonntag за 550 EUR. Торги состоялись 6 июля 2020.
Сохранность
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Продавец Chaponnière
Дата 29 ноября 2012
Сохранность VF
Цена
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Продавец Künker
Дата 15 марта 2006
Сохранность VF
Цена
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