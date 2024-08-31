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Баден Период: 1802-1871 1802-1871

Талер 1820 года (Баден, Людвиг I)

Аверс монеты - Талер 1820 года - цена серебряной монеты - Баден, Людвиг I Реверс монеты - Талер 1820 года - цена серебряной монеты - Баден, Людвиг I

Фотография: Westfälische Auktionsgesellschaft

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,871)
  • Вес 29,516 гр
  • Чистого серебра (0,8265 oz) 25,7084 гр
  • Диаметр 39 мм
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Баден
  • Период Людвиг I
  • Номинал Талер
  • Год 1820
  • Правитель Людвиг I (Великий герцог Баденский)
  • Монетный двор Мангейм
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (11)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость баденской монеты Талер 1820 года. Это серебряная монета периода Людвига I отчеканена на Мангейм монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 588 проданному на аукционе Auktionen Münzhandlung Sonntag за 550 EUR. Торги состоялись 6 июля 2020.

Сохранность
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  • WAG (1)
  • Westfälische (2)
Баден Талер 1820 на аукционе Sonntag - July 7, 2020
Продавец Sonntag
Дата 7 июля 2020
Сохранность VF
Цена
621 $
Цена в валюте аукциона 550 EUR
Баден Талер 1820 на аукционе Grün - November 9, 2016
Продавец Grün
Дата 9 ноября 2016
Сохранность VF
Цена
221 $
Цена в валюте аукциона 200 EUR
Баден Талер 1820 на аукционе Westfälische - February 24, 2015
Продавец Westfälische
Дата 24 февраля 2015
Сохранность VF
Цена
Баден Талер 1820 на аукционе WAG - July 13, 2014
Продавец WAG
Дата 13 июля 2014
Сохранность VF
Цена
Баден Талер 1820 на аукционе Möller - May 27, 2014
Продавец Möller
Дата 27 мая 2014
Сохранность VF
Цена
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Баден Талер 1820 на аукционе Möller - December 3, 2013
Продавец Möller
Дата 3 декабря 2013
Сохранность VF
Цена
Баден Талер 1820 на аукционе Westfälische - September 17, 2013
Продавец Westfälische
Дата 17 сентября 2013
Сохранность XF
Цена
Баден Талер 1820 на аукционе Chaponnière - November 29, 2012
Продавец Chaponnière
Дата 29 ноября 2012
Сохранность VF
Цена
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Баден Талер 1820 на аукционе Grün - May 25, 2011
Продавец Grün
Дата 25 мая 2011
Сохранность VF
Цена
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Баден Талер 1820 на аукционе Künker - March 15, 2006
Продавец Künker
Дата 15 марта 2006
Сохранность VF
Цена
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Баден Талер 1820 на аукционе Künker - September 26, 2005
Продавец Künker
Дата 26 сентября 2005
Сохранность VF
Цена
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Где продать?

Для продажи Талер 1820 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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