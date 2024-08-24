Баден Период: 1802-1871 1802-1871
6 крейцеров 1820 года (Баден, Людвиг I)
Фотография: Münzenhandlung Harald Möller GmbH
Техническая информация
- Металл Серебро (0,375)
- Вес 2,227 гр
- Чистого серебра (0,0268 oz) 0,8351 гр
- Диаметр 19 мм
- Гурт Гладкий
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Баден
- Период Людвиг I
- Номинал 6 крейцеров
- Год 1820
- Правитель Людвиг I (Великий герцог Баденский)
- Монетный двор Мангейм
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (16)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость баденской монеты 6 крейцеров 1820 года. Это серебряная монета периода Людвига I отчеканена на Мангейм монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 3976 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 750 EUR. Торги состоялись 12 марта 2013.
Сохранность
- Все фирмы
- Grün (3)
- Jean ELSEN (1)
- Künker (1)
- Möller (5)
- Münzen & Medaillen (1)
- Sonntag (2)
- WAG (2)
- Westfälische (1)
Продавец Westfälische
Дата 24 февраля 2015
Сохранность AU
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Jean ELSEN
Дата 13 июня 2014
Сохранность AU
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Künker
Дата 13 марта 2013
Сохранность AU
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Где продать?
Для продажи 6 крейцеров 1820 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.
Популярные разделы
Категория
Год
Поиск