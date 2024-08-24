Каталог Поиск Аукционы Тарифы
Поиск
USD Валюта
language_ru Язык
flag
Баден Период: 1802-1871 1802-1871

6 крейцеров 1820 года (Баден, Людвиг I)

Аверс монеты - 6 крейцеров 1820 года - цена серебряной монеты - Баден, Людвиг I Реверс монеты - 6 крейцеров 1820 года - цена серебряной монеты - Баден, Людвиг I

Фотография: Münzenhandlung Harald Möller GmbH

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,375)
  • Вес 2,227 гр
  • Чистого серебра (0,0268 oz) 0,8351 гр
  • Диаметр 19 мм
  • Гурт Гладкий
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Баден
  • Период Людвиг I
  • Номинал 6 крейцеров
  • Год 1820
  • Правитель Людвиг I (Великий герцог Баденский)
  • Монетный двор Мангейм
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (16)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость баденской монеты 6 крейцеров 1820 года. Это серебряная монета периода Людвига I отчеканена на Мангейм монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 3976 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 750 EUR. Торги состоялись 12 марта 2013.

Сохранность
  • Все фирмы
  • Grün (3)
  • Jean ELSEN (1)
  • Künker (1)
  • Möller (5)
  • Münzen & Medaillen (1)
  • Sonntag (2)
  • WAG (2)
  • Westfälische (1)
Баден 6 крейцеров 1820 на аукционе Sonntag - December 7, 2023
Продавец Sonntag
Дата 7 декабря 2023
Сохранность AU
Цена
Баден 6 крейцеров 1820 на аукционе Grün - May 11, 2022
Продавец Grün
Дата 11 мая 2022
Сохранность XF
Цена
553 $
Цена в валюте аукциона 525 EUR
Баден 6 крейцеров 1820 на аукционе Möller - April 9, 2018
Продавец Möller
Дата 9 апреля 2018
Сохранность VF
Цена
Баден 6 крейцеров 1820 на аукционе Grün - November 15, 2017
Продавец Grün
Дата 15 ноября 2017
Сохранность XF
Цена
331 $
Цена в валюте аукциона 280 EUR
Баден 6 крейцеров 1820 на аукционе Möller - June 9, 2017
Продавец Möller
Дата 9 июня 2017
Сохранность XF
Цена
Баден 6 крейцеров 1820 на аукционе Sonntag - May 31, 2017
Продавец Sonntag
Дата 31 мая 2017
Сохранность AU
Цена
Баден 6 крейцеров 1820 на аукционе Grün - November 9, 2016
Продавец Grün
Дата 9 ноября 2016
Сохранность VF
Цена
Баден 6 крейцеров 1820 на аукционе Möller - April 19, 2016
Продавец Möller
Дата 19 апреля 2016
Сохранность VF
Цена
Баден 6 крейцеров 1820 на аукционе Westfälische - February 24, 2015
Продавец Westfälische
Дата 24 февраля 2015
Сохранность AU
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Баден 6 крейцеров 1820 на аукционе WAG - August 10, 2014
Продавец WAG
Дата 10 августа 2014
Сохранность AU
Цена
Баден 6 крейцеров 1820 на аукционе Jean ELSEN - June 13, 2014
Продавец Jean ELSEN
Дата 13 июня 2014
Сохранность AU
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Баден 6 крейцеров 1820 на аукционе Möller - May 27, 2014
Продавец Möller
Дата 27 мая 2014
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Баден 6 крейцеров 1820 на аукционе WAG - December 30, 2013
Продавец WAG
Дата 30 декабря 2013
Сохранность XF
Цена
Баден 6 крейцеров 1820 на аукционе Möller - December 3, 2013
Продавец Möller
Дата 3 декабря 2013
Сохранность VF
Цена
Баден 6 крейцеров 1820 на аукционе Künker - March 13, 2013
Продавец Künker
Дата 13 марта 2013
Сохранность AU
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Баден 6 крейцеров 1820 на аукционе Münzen & Medaillen - November 6, 2002
Продавец Münzen & Medaillen
Дата 6 ноября 2002
Сохранность XF
Цена

Где продать?

Для продажи 6 крейцеров 1820 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

Все фирмы 421
Популярные разделы
Каталог монет мира Каталог монет Бадена Каталог монет Людвига I Монеты Бадена 1820 года Все баденские монеты баденские серебряные монеты баденские монеты номиналом 6 крейцеров Нумизматические аукционы
Лучшие предложения
Top lot
Top lot
Antivm Numismatica di Valerio Angiolillo
Аукцион 24 авг. 2024
Top lot
Top lot
Great Coins & Art Auctions
Аукцион 6 сент. 2024
Top lot
Top lot
Varesi
Аукцион 27 сент. 2024
Категория
Год
Поиск