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Баден Период: 1802-1871 1802-1871

1 крейцер 1820 года (Баден, Людвиг I)

Аверс монеты - 1 крейцер 1820 года - цена монеты - Баден, Людвиг I Реверс монеты - 1 крейцер 1820 года - цена монеты - Баден, Людвиг I

Фотография: Heidelberger Münzhandlung Herbert Grün

Техническая информация

  • Металл Медь
  • Вес 5,3 гр
  • Диаметр 23 мм
  • Гурт Гладкий
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Баден
  • Период Людвиг I
  • Номинал 1 крейцер
  • Год 1820
  • Правитель Людвиг I (Великий герцог Баденский)
  • Монетный двор Мангейм
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (10)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость баденской монеты 1 крейцер 1820 года. Это медная монета периода Людвига I отчеканена на Мангейм монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 991 проданному на аукционе Heidelberger Münzhandlung Herbert Grün за 360 EUR. Торги состоялись 9 мая 2022.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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  • Sonntag (1)
Баден 1 крейцер 1820 на аукционе Karamitsos - June 9, 2024
Продавец Karamitsos
Дата 9 июня 2024
Сохранность MS62 RB NGC
Цена
Баден 1 крейцер 1820 на аукционе AB Philea & Myntkompaniet - May 11, 2024
Продавец AB Philea & Myntkompaniet
Дата 11 мая 2024
Сохранность VF
Цена
Баден 1 крейцер 1820 на аукционе AB Philea & Myntkompaniet - November 11, 2023
Продавец AB Philea & Myntkompaniet
Дата 11 ноября 2023
Сохранность VF
Цена
27 $
Цена в валюте аукциона 25 EUR
Баден 1 крейцер 1820 на аукционе CHS Basel Numismatics - October 31, 2023
Продавец CHS Basel Numismatics
Дата 31 октября 2023
Сохранность AU
Цена
Баден 1 крейцер 1820 на аукционе Karamitsos - September 10, 2023
Продавец Karamitsos
Дата 10 сентября 2023
Сохранность MS62 RB NGC
Цена
Баден 1 крейцер 1820 на аукционе AB Philea & Myntkompaniet - May 13, 2023
Продавец AB Philea & Myntkompaniet
Дата 13 мая 2023
Сохранность VF
Цена
Баден 1 крейцер 1820 на аукционе Grün - May 11, 2022
Продавец Grün
Дата 11 мая 2022
Сохранность UNC
Цена
379 $
Цена в валюте аукциона 360 EUR
Баден 1 крейцер 1820 на аукционе Künker - March 26, 2020
Продавец Künker
Дата 26 марта 2020
Сохранность AU
Цена
******
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Баден 1 крейцер 1820 на аукционе Sonntag - May 31, 2017
Продавец Sonntag
Дата 31 мая 2017
Сохранность UNC
Цена
Баден 1 крейцер 1820 на аукционе Grün - November 9, 2016
Продавец Grün
Дата 9 ноября 2016
Сохранность XF
Цена
******
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Где продать?

Для продажи 1 крейцер 1820 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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