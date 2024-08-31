Баден Период: 1802-1871 1802-1871
1 крейцер 1820 года (Баден, Людвиг I)
Фотография: Heidelberger Münzhandlung Herbert Grün
Техническая информация
- Металл Медь
- Вес 5,3 гр
- Диаметр 23 мм
- Гурт Гладкий
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Баден
- Период Людвиг I
- Номинал 1 крейцер
- Год 1820
- Правитель Людвиг I (Великий герцог Баденский)
- Монетный двор Мангейм
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (10)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость баденской монеты 1 крейцер 1820 года. Это медная монета периода Людвига I отчеканена на Мангейм монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 991 проданному на аукционе Heidelberger Münzhandlung Herbert Grün за 360 EUR. Торги состоялись 9 мая 2022.
Сохранность
Сохранность (слабы)
Сервис
- Все фирмы
- AB Philea & Myntkompaniet (3)
- CHS Basel Numismatics (1)
- Grün (2)
- Karamitsos (2)
- Künker (1)
- Sonntag (1)
Продавец AB Philea & Myntkompaniet
Дата 11 ноября 2023
Сохранность VF
Цена
27 $
Цена в валюте аукциона 25 EUR
Продавец Künker
Дата 26 марта 2020
Сохранность AU
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Где продать?
Для продажи 1 крейцер 1820 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.
Популярные разделы
Категория
Год
Поиск