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Баден Период: 1802-1871 1802-1871

6 крейцеров 1820 года "Тип 1820-1822" (Баден, Людвиг I)

Аверс монеты - 6 крейцеров 1820 года "Тип 1820-1822" - цена серебряной монеты - Баден, Людвиг I Реверс монеты - 6 крейцеров 1820 года "Тип 1820-1822" - цена серебряной монеты - Баден, Людвиг I

Фотография: Heidelberger Münzhandlung Herbert Grün

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,375)
  • Вес 2,227 гр
  • Чистого серебра (0,0268 oz) 0,8351 гр
  • Диаметр 20 мм
  • Гурт Гладкий
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Баден
  • Период Людвиг I
  • Номинал 6 крейцеров
  • Год 1820
  • Правитель Людвиг I (Великий герцог Баденский)
  • Монетный двор Мангейм
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (10)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость баденской монеты 6 крейцеров 1820 года. Это серебряная монета периода Людвига I отчеканена на Мангейм монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 96 проданному на аукционе Heidelberger Münzhandlung Herbert Grün за 975 EUR. Торги состоялись 15 ноября 2011.

Сохранность
  • Все фирмы
  • Busso Peus (2)
  • Frankfurter (1)
  • Grün (1)
  • InAsta (1)
  • Künker (1)
  • Teutoburger (3)
  • WAG (1)
Баден 6 крейцеров 1820 на аукционе WAG - December 10, 2023
Продавец WAG
Дата 10 декабря 2023
Сохранность XF
Цена
81 $
Цена в валюте аукциона 75 EUR
Баден 6 крейцеров 1820 на аукционе Frankfurter - November 3, 2023
Продавец Frankfurter
Дата 3 ноября 2023
Сохранность VF
Цена
117 $
Цена в валюте аукциона 110 EUR
Баден 6 крейцеров 1820 на аукционе InAsta - November 30, 2021
Продавец InAsta
Дата 30 ноября 2021
Сохранность F
Цена
******
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Баден 6 крейцеров 1820 на аукционе Busso Peus - June 17, 2020
Продавец Busso Peus
Дата 17 июня 2020
Сохранность VF
Цена
Баден 6 крейцеров 1820 на аукционе Teutoburger - December 6, 2014
Продавец Teutoburger
Дата 6 декабря 2014
Сохранность AU
Цена
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Баден 6 крейцеров 1820 на аукционе Teutoburger - February 23, 2013
Продавец Teutoburger
Дата 23 февраля 2013
Сохранность AU
Цена
Баден 6 крейцеров 1820 на аукционе Teutoburger - February 24, 2012
Продавец Teutoburger
Дата 24 февраля 2012
Сохранность AU
Цена
Баден 6 крейцеров 1820 на аукционе Grün - November 16, 2011
Продавец Grün
Дата 16 ноября 2011
Сохранность AU
Цена
******
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Баден 6 крейцеров 1820 на аукционе Busso Peus - April 29, 2011
Продавец Busso Peus
Дата 29 апреля 2011
Сохранность XF
Цена
******
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Баден 6 крейцеров 1820 на аукционе Künker - March 10, 2003
Продавец Künker
Дата 10 марта 2003
Сохранность VF
Цена
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Где продать?

Для продажи 6 крейцеров 1820 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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