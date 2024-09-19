Баден Период: 1802-1871 1802-1871
6 крейцеров 1820 года "Тип 1820-1822" (Баден, Людвиг I)
Фотография: Heidelberger Münzhandlung Herbert Grün
Техническая информация
- Металл Серебро (0,375)
- Вес 2,227 гр
- Чистого серебра (0,0268 oz) 0,8351 гр
- Диаметр 20 мм
- Гурт Гладкий
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Баден
- Период Людвиг I
- Номинал 6 крейцеров
- Год 1820
- Правитель Людвиг I (Великий герцог Баденский)
- Монетный двор Мангейм
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (10)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость баденской монеты 6 крейцеров 1820 года. Это серебряная монета периода Людвига I отчеканена на Мангейм монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 96 проданному на аукционе Heidelberger Münzhandlung Herbert Grün за 975 EUR. Торги состоялись 15 ноября 2011.
Сохранность
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- Teutoburger (3)
- WAG (1)
Продавец InAsta
Дата 30 ноября 2021
Сохранность F
Цена
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Продавец Teutoburger
Дата 6 декабря 2014
Сохранность AU
Цена
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Продавец Busso Peus
Дата 29 апреля 2011
Сохранность XF
Цена
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Где продать?
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